"Може одразу в Гаагу?": путін зібрався протягнути на Донбас швидкісну Ж/Д
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президент рф видав нову маячню
Російський диктатор володимир путін розмріявся провести на зруйнований його ж війною Донбас високошвидкісну залізничну магістраль (ВШМ), яка з’єднає його з москвою.
Про це він заявив російським пропагандистам.
За його словами, він бачить "перспективи" у будівництві такої дороги до Адлера (Сочі), Донецька та Луганська.
"Якщо від Москви до Адлера протягнути (ВШМ — Ред.), то це ж буде всього 10 годин у дорозі ... Безумовно потрібно буде подумати про те, щоб підключити сюди і Луганськ і Донецьк", — ляпнув путін.
Більше того, до цієї системи глава кремля сподівається підключити і Мінськ (Білорусь).
"Я з президентом переговорю", — каже він.
У мережі, до речі, "казки" путіна підняли на сміх.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путіну доповіли про "велику" перемогу росії на "підпільній Олімпіаді". Там російські спортсмени вибороли аж 288 медалей, з яких 149 золотих.
Також ми повідомляли про те, що путін видав нову порцію маячні на засіданні Ради безпеки рф. "Дісталося" і полякам, і українцям. Головні заяви російського диктатора ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.