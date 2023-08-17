"Може одразу в Гаагу?": путін зібрався протягнути на Донбас швидкісну Ж/Д

президент рф видав нову маячню

Російський диктатор володимир путін розмріявся провести на зруйнований його ж війною Донбас високошвидкісну залізничну магістраль (ВШМ), яка з’єднає його з москвою.

Про це він заявив російським пропагандистам.

За його словами, він бачить "перспективи" у будівництві такої дороги до Адлера (Сочі), Донецька та Луганська.

"Якщо від Москви до Адлера протягнути (ВШМ — Ред.), то це ж буде всього 10 годин у дорозі ... Безумовно потрібно буде подумати про те, щоб підключити сюди і Луганськ і Донецьк", — ляпнув путін.

Більше того, до цієї системи глава кремля сподівається підключити і Мінськ (Білорусь).

"Я з президентом переговорю", — каже він.

У мережі, до речі, "казки" путіна підняли на сміх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путіну доповіли про "велику" перемогу росії на "підпільній Олімпіаді". Там російські спортсмени вибороли аж 288 медалей, з яких 149 золотих.

Також ми повідомляли про те, що путін видав нову порцію маячні на засіданні Ради безпеки рф. "Дісталося" і полякам, і українцям. Головні заяви російського диктатора ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.