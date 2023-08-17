"Может сразу в Гаагу?": путин собрался протащить на Донбасс скоростную Ж/Д

президент рф выдал новые бредни

Российский диктатор владимир путин размечтался провести на разрушенный его же войной Донбасс высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), которая соединит его с москвой.

Об этом он заявил российским пропагандистам.

По его словам, он видит "перспективы" в строительстве такой дороги до Адлера (Сочи), Донецка и Луганска.

"Если от москвы до Адлера протащить (ВСМ — Ред.), то это же будет всего 10 часов в пути…Безусловно нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск и Донецк", — ляпнул путин.

Более того, в эту систему глава кремля надеется подключить и Минск (Беларусь).

"Я с президентом переговорю", — говорит он.

В сети, к слову, "сказки" путина подняли на смех.

Напомним, ранее мы писали о том, что путину доложили о "большой" победе рф на "подпольной Олимпиаде". Там российские спортсмены завоевали аж 288 медалей, из которых 149 золотых.

Также мы сообщали о том, что путин выдал новую порцию бреда на заседании Совета безопасности рф. "Досталось" и полякам и украинцам. Главные бредни российского диктатора вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.