путін точно оголосить мобілізацію: стали відомі терміни та дві причини

Для росіян, які ховаються від мобілізації за кордоном, у Кремлі підготували "спецпропозицію"

Наприкінці вересня у росії можуть знову оголосити мобілізацію, як це було зроблено восени минулого року. У Кремлі вже підготовлено проєкт указу президента росії, який чекає лише на підпис путіна.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах. За їхніми даними, дату, а саме останню декаду вересня, обрано не випадково.

На момент закінчення вересня пройде Єдиний день голосування (10 вересня), в який будуть проведені довибори депутатів до Державної думи, вибори глав 26 регіонів та вибори депутатів законодавчих (представницьких) органів державної влади. Тому негативна реакція росіян на новий путінський указ ніяк не вплине на результати виборів. Крім того, більшість росіян наприкінці першого місяця осені повернеться з відпусток і канікул з-за кордону.

А тим росіянам мобілізаційного віку, які на момент підписання указу про мобілізацію не повернуться до росії, готують "спецпропозицію". Їм дадуть тиждень на те, щоб приїхати в країну та "віддати борг батьківщині", тобто відслужити в російській армії один рік.

Також джерела у спецслужбах зазначають, що на даний момент мобілізація проходить латентно, проте є причини, через які путін потребує прийняття другої хвилі. Перша з них — армія росії на фронті в Україні зазнала серйозних втрат. Друга полягає в тому, що ресурс зеків, яких, серед іншого, вербував єгвен пригожин, вичерпався. Мобілізацією звичайних громадян у росії сподіваються заповнити втрати, щоб продовжити ведення боїв на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекатиме в Україні посилення мобілізації. У Верховній Раді України нагадали, що ЗСУ теж зазнають втрат на фронті, які потрібно заповнювати.