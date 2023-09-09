"Вони наближаються": США можуть передати Україні довгоочікувані ATACMS, що це за зброя

Остаточне рішення ще не ухвалено

Україна, ймовірно, отримає в одному з наступних пакетів військової допомоги від США довгоочікувані далекобійні ракети ATACMS.

Як повідомляє ABC з посиланням на свої джерела, які мали доступ до планів щодо постачання військової допомоги ЗСУ, остаточні плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

"Вони наближаються", — повідомило джерело видання, відповідаючи на запитання про ATACMS.

Другий чиновник повідомив, що рішення про передачу ракет цього типу знаходяться "на столі", тобто розглядається, але ще не ухвалено. Він повідомив, що можуть пройти місяці, перш ніж перші ATACMS потраплять в Україну.

ATACMS у порівнянні з пакетом 227-мм ракет до HIMARS

Як відомо, про постачання цих ракет почали говорити відразу після передачі Україні реактивних систем залпового вогню M142 (більш відомі, як HIMARS) та їх більш важких варіантів M270. ATACMS розшифровується як Army TACtical Missile System або "Армійський тактичний ракетний комплекс".

Вперше ці ракети потрапили на озброєння у 1988 році і відтоді їх випускали у 6 модифікаціях, що відрізнялися різною боєголовкою, системою наведення та дальністю поразки.

Більшість модифікацій має касетну боєголовку з різною кількістю некерованих або керованих вибухових елементів, втім, є і модифікації з унітарним фугасним зарядом вагою 227 кілограмів.

Залежно від модифікації ракети здатні вражати цілі на відстані від 140 до 300 кілометрів. Для порівняння відомі ЗСУ ракети GMLRS можуть завдавати ударів лише на відстані до 70 кілометрів, що все одно робить їх найбільш далекобійним РСЗВ на озброєнні України.

Варто зазначити, що союзники вже передавали ЗСУ далекобійне озброєння у вигляді британських крилатих ракет Storm Shadow та їх французьких аналогів SCALP-EG. Втім, ATACMS має важливу перевагу над вищезгаданими ракетами у вигляді того, що їх можна запускати з наземних пускових установок, тоді як "Сторм Шедоу" і "Скальп" повинні запускатися з літаків.

При тому наявність у України HIMARS і M270 дозволить відразу ж почати застосування ATACMS без необхідності передачі додаткових пускових установок. Також вони є балістичними ракетами, а не крилатими, що робить їх складнішою мішенню для російських сил ППО.

Як повідомлялося раніше, через нестачу далекобійної зброї Україна була змушена шукати альтернативні способи вражати цілі в глибоких тилах росіян. Для цього навіть переробили деяку частину протикорабельних ракет "Нептун".