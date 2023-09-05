Не гірше ATACMS: в Україні "прокачали" вітчизняну ракету, росіянам настав час боятися

Київ знайшов альтернативу ракетам ATACMS та Taurus

Україна адаптує вітчизняні протикорабельні ракети "Нептун", які відправили флагман російського Чорноморського флоту "Москва" на дно для посилення своїх можливостей завдання ударів на далекі відстані. У тому числі й у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Таку заяву зробили західні експерти після того, як така зброя була застосована на півострові. Анонімний представник українського оборонного відомства підтвердив, що Україна використала модернізовану версію своєї ракети "Нептун". Про це пише Newsweek

"Модифіковані ракети "Нептун", які Київ розробив безпосередньо перед початком повномасштабної війни в країні, є частиною цих зусиль", - сказав заступник директора проекту протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Ян Вільямс.

Він також зазначив, що Україна не має балістичних ракет ATACMS або крилатої ракети далекого радіусу дії Taurus, а тому Київ знайшов вихід із ситуації за допомогою "Нептуна". Однак це не має розглядатися як довгострокове рішення.

"В ідеальному світі місії наземного нападу – не найкраще використання сучасних протикорабельних ракет, спеціально розроблених для потоплення важкоброньованих військових кораблів у морі. Але Україна стикається з реальним дефіцитом систем дальнього удару", — каже Вільямс.

Водночас науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил, який займається дослідженнями в галузі оборони Сідхарт Каушал, заявив, що удар по мису Тарханкут на заході Криму показав цікаву деталь.

"Удар по мису Тарханкут у західному Криму наприкінці минулого місяця дійсно довів, що Україна може використовувати "Нептун" у режимі наземної атаки й таким чином загрожувати російським активам у раніше безпечних тилових районах", — сказав він.

Також він додав, що однією з ймовірних відмінностей між протикорабельним варіантом та наземним є система наведення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає українська ракета "Нептун", які особливості вона має і скільки часу йде на створення такої зброї.