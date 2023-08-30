Нова українська ракета долетить до москви: скільки у нас такої зброї

Про роботу над новою ракетою було відомо ще навесні

Україна модифікувала свою легендарну протикорабельну ракету "Нептун", яка потопила крейсер "Москва" для ударів по наземних цілях. Вона навіть уже нібито застосовувалася по ворожим цілям.

Про це пише The Drive, посилаючись на анонімні джерела у Міноборони України. За даними журналістів, метою є створення зброї, здатної досягати віддалених територій росії в умовах обмеження на використання для цих цілей західної зброї.

Джерело стверджує, що "Нептун" версії "земля-земля" нещодавно був застосований проти російської системи ППО С-400 у Криму. Примітно, що після цієї успішної атаки секретар РНБО Олексій Данілов привселюдно заявляв, що російський комплекс був уражений "новою та абсолютно сучасною" ракетою України, але не уточнював назву.

"Є плани зрештою завдати удару по Москві та іншим об’єктам усередині росії за допомогою наземних ударних варіантів "Нептуна", - передають журналісти слова чиновника, який додає, що навіть з обмеженими запасами столиця рф "стане мішенню для вдосконаленого Нептуна в недалекому майбутньому" .

Видання зазначає, що ще у квітні 2023 року його джерела в Україні повідомляли про роботу над переобладнанням "Нептуна" у зброю наземного нападу. Однак тоді їй потрібна нова система наведення, якої вона на той момент не мала. Зокрема, для завершення системи були потрібні певні види чіпів, але система була близька до завершення.

Вже 28 серпня урядовець заявив, що Україна розробила систему наведення GPS, яка доставляє ракету до заздалегідь визначеного місця. Потім інфрачервона ГСН ракети шукає і фіксує ціль на основі попередньо завантаженого зображення, а потім здійснює остаточну атаку цієї цілі. Якщо вона не може вразити ціль, ракета припиняє атаку.

"Це було б великим стрибком у можливостях, оскільки ці ракети неможливо було б заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, і їх було б дуже важко виявити на етапі кінцевої атаки через те, що їхні ГСН за своєю природою пасивні", — вважають журналісти..

Чиновник каже, що дальність дії модифікованого Нептуна – близько 400 км, корисне навантаження – 350 кг. Тому він може стати найбільш далекобійною та потужною наземною ударною ракетою українського виробництва. Але є проблема — їх всього "пару десятків".

При цьому варто зазначити, що за даними з відкритих джерел, у 2019 році за держзамовленням виробник мав виготовити 120 ракет ПКР "Нептун". Але скільки встигли зробити фактично, залишається невідомим. Адже там же зазначається, що виробництво "зрушило з місця" лише у грудні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні тестують підводний потужний дрон.