На честь "Нептуна": в Україні з’явилося нове свято

13 квітня в Україні стає офіційним святом

День, коли Україні вдалося потопити флагман Чорноморського флоту росії крейсер "Москва" тепер відзначатиметься щорічно. 13 квітня стане професійним днем усіх працівників та робітниць оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям. Саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України", — каже президент.

Зеленський зазначив, що відповідний указ уже було підписано, а також привітав усіх причетних до цього свята.

"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі вперше з’явилося відео запуску ракети "Нептун".

Також ми повідомляли, що "Телеграф" спеціально до цієї знаменної дати, нагадав, як саме відбувалося знищення флагмана Чорноморського флоту.