В честь "Нептуна": в Украине появился новый праздник

13 апреля в Украине становится официальным праздником

День, когда Украине удалось потопить флагман Черноморского флота россии крейсер "Москва", теперь будет отмечается ежегодно. 13 апреля станет профессиональным днем всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну", вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Именно поэтому 13 апреля сегодня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины", — говорит президент.

Зеленский отметил, что соответствующий указ уже был подписан, а также поздравил всех причастных к этому празднику.

"То, что Украина выстояла, то, что Украина может бороться и освобождать свою землю, то, что Украина уверена в своем будущем, во многом основывается на нашей уверенности в умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать", — подчеркивает он.

Напомним, ранее мы писали, что в сети впервые появилось видео пуска ракеты "Нептун".

Также мы сообщали, что Телеграф" специально к этой знаменательной дате, напомнил, как именно происходило уничтожение флагмана Черноморского флота.