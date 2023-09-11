Після "Катюші" у Маріуполі китайська співачка заявила про "вбивства дітей нацистами": мережа розгнівана (відео)

У мережі розкритикували співачку за її позицію та припустили, що владі Китаю це не сподобається

Китайська співачка Ван-Фан відвідала окупований Маріуполь, де заспівала радянську пісню у зруйнованому Драмтеатрі, а потім висловилася на російському телебаченні про "нацистів в Україні". Вона продовжила просувати російську пропаганду на тему "убитих нацистами дітей Донбасу".

Відео її промови в ефірі російського телеканалу публікують Telegram-канали. У коментарях українці обурилися позицією представниці Китаю.

Ван-Фан заявила, що має двох дітей і як тільки вона дізналася про вбивства дітей на Донбасі, то це розгнівало її. Але чомусь у цьому вона стала звинувачувати виключно українську сторону, називаючи ЗСУ "нацистами", на кшталт російських пропагандистів.

"Коли я побачила у ЗМІ повідомлення про вбивства дітей Донбасу українськими нацистами, то ці новини викликали в мені гнів, обурення та цілу гаму переживань. Я відразу ж захотіла приїхати на Донбас і подивитися, як там живуть люди, особливо діти. Я сподіваюся, у мене буде можливість щось для них зробити. Я знаю, що на Донбасі знаходиться меморіал загиблим дітям, і ми знаємо, що полонені українські нацисти були доставлені до цього музею, щоб подивитися на справу рук своїх, і тому мені теж хотілося побувати в цьому місці, тому що я є матір’ю, це було дуже важливо", — заявила Ван-Фан.

У мережі звернули увагу, що жінка часто поглядала на стіл, ніби читаючи заздалегідь підготовлений текст. Також коментатори зауважили, що промова китайської співачки дуже схожа на методичку росіян про "нацистів в Україні". Дехто поцікавився, чи показали Ван-Фан "розп’ятого хлопчика в трусиках" і зазначили, що офіційний Китай навряд чи схвалить її позицію та публічні висловлювання. Як відомо, уряд країни дотримується нейтралітету у війні між росією та Україною, публічно виступаючи з позиції "за мир".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі критикують російських коміків Мусагалієва та Дорохова за виступ у терористичній "ДНР". Вони влаштували свій концерт у меморіальному комплексі "Савур-Могила" — кургані у Горлівському районі Донецької області.