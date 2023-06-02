У Пекіна та ЄС збігаються погляди: що розповів китайський посланець після поїздок до України, росії та Європи

Китай продовжуватиме підтримувати зв’язок із країнами та відіграватиме конструктивну роль у ситуації в Україні

Спецпредставник Китаю Лі Хуей, після поїздки до України, росії та Європи заявив, що Пекін і ЄС мають спільні погляди щодо врегулювання війни. Китай готовий підтримувати зусилля щодо відновлення миру.

Про це посилаючись на слова дипломата, пише видання The Paper.

Лі Хуей підкреслив ініціативу Франції та додав, що Париж та Пекін на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН готові збільшити зусилля щодо відновлення миру в Україні.

"Обидві сторони виступають проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти та підтримують конструктивну роль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ, — Ред.) у сприянні безпеці та захисту мирних ядерних об’єктів", — йдеться у матеріалі.

Дипломат зазначив, що Китай продовжуватиме підтримувати зв’язок із країнами, у тому числі з Європою, і по-своєму відіграватиме конструктивну роль у ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китай відправив свого спецпредставника Лі Хуея до України, а потім до Росії, Німеччини, Польщі та Франції з метою обговорення врегулювання російсько-української війни.