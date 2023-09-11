После "Катюши" в Мариуполе китайская певица заявила про "убийства детей нацистами": сеть негодует (видео)

В сети раскритиковали певицу за ее позицию и предположили, что властям Китая это не понравится

Китайская певица Ван-Фан посетила оккупированный Мариуполь, где спела советскую песню в разрушенном Драмтеатре, а после высказалась на российском телевидении о "нацистах в Украине". Она продолжила продвигать российскую пропаганду на тему "убитых нацистами детей Донбасса".

Видео ее речи в эфире российского телеканала публикуют Telegram-каналы. В комментариях украинцы возмутились позицией представительницы Китая.

Ван-Фан заявила, что у нее двое детей и как только она узнала об убийствах детей на Донбассе, то это разгневало ее. Но почему-то в этом она стала винить исключительно украинскую сторону, называя ВСУ "нацистами", на манер российских пропагандистов.

"Когда я увидела в СМИ сообщения об убийствах детей Донбасса украинскими нацистами, то эти новости вызывали во мне гнев, возмущение и целую гамму переживаний. Я сразу же захотела приехать на Донбасс и посмотреть, как там живут люди, особенно дети. Я надеюсь, у меня будет возможность что-то для них сделать. Я знаю, что на Донбассе находится мемориал погибшим детям. И мы знаем, что плененные украинские нацисты были доставлены в этот музей, чтобы посмотреть на дело рук своих. И поэтому мне тоже хотелось побывать в этом месте, так как я являюсь матерью, это было очень важно", — заявила Ван-Фан.

В сети обратили внимание, что женщина часто поглядывала на стол, как будто читая заранее подготовленный текст. Также комментаторы подметили, что речь китайской певицы очень похожа на методичку россиян про "нацистов в Украине". Некоторые поинтересовались, показали ли Ван-Фан "распятого мальчика в трусиках" и отметили, что официальный Китай вряд ли одобрит ее позицию и публичные высказывания. Как известно, правительство страны придерживается нейтралитета в войне между россией и Украиной, публично выступая с позиции "за мир".

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