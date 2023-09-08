Певица из Китая спела "Катюшу" на руинах Драмтеатра в Мариуполе: в Украине жестко отреагировали

Китайские блогеры незаконно проникли в Мариуполь, а в Украине приняли важное решение в связи с этим

Министерство иностранных дел Украины планирует запретить въезд в Украину для китайских "гастролеров". Это случилось после того, как во временно оккупированный Мариуполь незаконно приехала группа китайских блогеров, а оперная певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах Драмтеатра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Такие действия он называет "полной нравственной деградацией".

"Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей – пример полной нравственной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блоггеров. Их приезд незаконный", — написал он.

Олег Николенко подчеркнул, что Украина уважает целостность Китая и ждет объяснений со стороны КНР цели прибывания своих граждан на территории Мариуполя, а также информацию о том, как они туда проникли.

"МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что иностранным журналистам закрыли въезд на фронт в Украине. Это связано с тем, что в сети стали появляться видео, по которым оккупанты могут вычислить тактику ВСУ. Есть только один способ получить разрешение.