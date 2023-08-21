TikTok следит за геолокацией украинские военных: эксперт рассказал, как могут использовать эти данные

Китайские спецслужбы сотрудничают с россией

Популярное приложение TikTok собирает информацию о местонахождении человека и другие данные о телефоне, после чего передает их китайским спецслужбам. Политика кибербезопасности Китая заключается в том, чтобы собрать как можно больше информации о пользователе.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев. По его словам, если у человека телефон китайской фирмы и установлены китайские приложения, то спецслужбы этой страны знают о человеке все.

Приложением TikTok активно пользуются как обычные украинцы, так и военные. К примеру, военнослужащий Ярослав Гулак прославился в сети благодаря кулинарным шедеврам прямо на передовой. Но Виталий Якушев отмечает, что китайские службы имеют доступ к геолокации таких видео и используют их для своих целей.

"Они используют 100% эту информацию с геолокацией, которая там указана. Это подход китайцев. Они собирают даже зашифрованную информацию, которая проходит через их страну, чтобы когда-нибудь потом ее расшифровать и использовать как разведку", — отметил эксперт.

Также он добавил, что все китайские приложения, такие как TikTok, Xiaomi, Mi Home, мессенджер WeChat получают максимальное количество разрешений на телефоне. Затем они собирают всю возможную информацию со смартфона и отправляют ее в Китай.

"Если у вас полностью китайский смартфон — Xiaomi, Huawei, OPPO, ZTE или другие, то у них полный карт-бланш. Они собирают все, что могут с телефона и передают спецслужбам. Это у них обязательное условие. А с кем сотрудничают китайские спецслужбы, фантазию не нужно применять — это и ФСБ, ГРУ. Об этом нужно помнить", — подчеркнул Виталий Якушев.

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