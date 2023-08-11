Не поняли шутки: россияне бросились писать настоящие доносы в приложении "для прикола"

Чаще всего жертвами доносчиков в рф становятся люди, выступающие против войны

В сегодняшней россии доносы стали обычным делом, там запустили пародийное приложение "Мой донос", но россияне не поняли шутки и бросились "строчить" там реальные заявления.

Об этом пишут росСМИ, получившие доступ к базе приложения.

Пародийное приложение "Мой донос" запустили еще в 2018 году, но спустя несколько месяцев его удалили со всех платформ, так как оно не пользовалось популярностью. В январе 2023 года приложение, с очень похожим на "Госуслуги" (аналог украинской "Дії") логотипом, вновь стало доступно в Google Play.

Несмотря на то, что в описании указано, что оно не имеет отношения к "Госуслугам" и органам власти и предназначено для развлечения, многие россияне восприняли его всерьез и разместили там реальные доносы.

Так, из 5 тысяч доносов около тысячи были настоящими. В них содержалось подробное описание действий "нарушителей", их личные данные и ссылки на страницы в соцсетях. Отмечается, что многие из них могли бы быть основанием для начала дел по статьям о "фейках" или "дискредитации" российской армии. Однако разработчик приложения заявил, что не будет давать этим доносам ход.

Как пишут росСМИ, чаще всего объектами доносов в рф становятся люди, выступающие против войны, которую россия ведет в Украине. Появились "профессиональные" доносчики, которые выискивающие людей, критикующих войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российском Краснодаре одурманенные круглосуточной пропагандой z-патриоты напали на женщину, которая сделала им замечание за пропаганду войны. Между соседями началась словесная перепалка, которая закончилась угрозами доносов.