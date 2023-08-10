Назад в СССР: в россии показывают "Барби", но пиратскую копию-экранку

Владельцы кинотеатра не стыдятся воровства

В россии, где после санкций не выходят в прокат зарубежные фильмы, в кинотеатрах начали "крутить" пиратскую версию нашумевшей комедии "Барби".

Об этом рассказывает "Медуза".

Так, по данным издания, Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema показал своим зрителям "экранку" фильма "Барби" со всеми атрибутами, сопутствующими пиратскому контенту. А именно: ужасное качество и реклама.

Для справки: "экранками" называют низкокачественные записи фильма, снятые камерой (обычно мобильного телефона где-то из-под кресла кинотеатра) с экрана кинотеатра.

При этом владельцы кинотеатра не стыдятся воровства и предупреждают об этом своих посетителей.

"Любителям 4к качества и идеального звука лучше дождаться цифрового релиза в ноябре. Но мы нашли лучшую экранку, что есть в интернете. Так что доверьтесь нам…Для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате", — говорится в сообщении.

Проще говоря, россиянам за их деньги предлагают посмотреть фильм, скачанный из интернета, а тех, кого такое не устроит, подождать до релиза цифровой копии, которую там, вероятно, также своруют, и будут показывать на своих экранах.

Стоит такое "удовольствие" 350 до 1000 рублей. К слову, по новому, пробивающему дно курсу рубля, это почти 3.5 и 10 долларов соответственно.

Напомним, что это уже далеко не первый прецедент воровства в российских кинотеатрах.