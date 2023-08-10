Назад в СРСР: в росії показують "Барбі", але піратську копію-екранку

Власники кінотеатру не соромляться крадіжки

У росії, де після санкцій не виходять у прокат зарубіжні фільми, у кінотеатрах почали "крутити" піратську версію гучної комедії "Барбі".

Про це розповідає "Медуза".

Так, за даними видання, Тюменський кінотеатр під небом Gorkiy Cinema показав своїм глядачам "екранку" фільму "Барбі" з усіма атрибутами, супутніми піратському контенту. А саме: жахлива якість та реклама.

Для довідки: "екранками" називають низькоякісні записи фільму, зняті камерою (зазвичай мобільного телефону з-під крісла кінотеатру) з екрана кінотеатру.

При цьому власники кінотеатру не соромляться крадіжки та попереджають про це своїх відвідувачів.

"Любителям 4к якості та ідеального звуку краще дочекатися цифрового релізу в листопаді. Але ми знайшли найкращу екранку, що є в інтернеті. Тож довіртеся нам…Для простих людей, які хочуть провести вечір, це цілком нормальна альтернатива [в умовах] відсутніх великих картин у кінопрокатіі", — йдеться у повідомленні.

Простіше кажучи, росіянам за їхні гроші пропонують подивитися фільм, скачаний з інтернету, а тих, кого таке не влаштує, почекати до релізу цифрової копії, яку, ймовірно, також поцуплять, і будуть показувати на своїх екранах.

Коштує таке "задоволення" від 350 до 1000 рублів. До речі, за новим курсом рубля, що пробиває дно, це майже 3.5 і 10 долларів відповідно.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший прецедент крадіжок у російських кінотеатрах.