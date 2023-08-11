Не зрозуміли жарт: росіяни кинулися писати справжні доноси у додатку "для приколу"

Найчастіше жертвами донощиків у рф стають люди, які виступають проти війни

У сьогоднішній росії доноси стали звичайною справою, там запустили пародійний додаток "Мой донос", але росіяни не зрозуміли жарту і кинулися писати там реальні заяви.

Про це пишуть росЗМІ, які отримали доступ до бази програми.

Пародійну програму "Мой донос" запустили ще в 2018 році, але через кілька місяців її видалили з усіх платформ, оскільки вона не мала популярності. У січні 2023 року додаток, з дуже схожим на "Госуслуги" (аналог української "Дії") логотипом, знову став доступним у Google Play.

Попри те, що в описі зазначено, що він не має відношення до "Госуслуг" та органів влади й призначений для розваги, багато росіян сприйняли його всерйоз і розмістили там реальні доноси.

Так, із 5 тисяч доносів близько тисячі були справжніми. В них містився докладний опис дій "порушників", їх особисті дані та посилання на сторінки в соцмережах. Зазначається, що багато з них могли б бути підставою для початку справ за статтями про "фейки" або "дискредитацію" російської армії. Однак розробник програми заявив, що не даватиме цим доносам хід.

Як пишуть росЗМІ, найчастіше об’єктами доносів у рф стають люди, які виступають проти війни, яку росія веде в Україні. З’явилися навіть "професійні" донощики, які вишукують людей, що критикують війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у російському Краснодарі одурманені цілодобовою пропагандою z-патріоти напали на жінку, яка зробила їм зауваження за пропаганду війни. Між сусідами почалася словесна суперечка, яка закінчилася погрозами доносів.