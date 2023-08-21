TikTok стежить за геолокацією українських військових: експерт розповів, як можуть використовувати ці дані

Китайські спецслужби співпрацюють із росією

Популярний додаток TikTok збирає інформацію про місцезнаходження людини та інші дані про телефон, після чого передає їх китайським спецслужбам. Політика кібербезпеки Китаю полягає в тому, щоб зібрати якнайбільше інформації про користувача.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев. За його словами, якщо у людини телефон китайської фірми та встановлені китайські додатки, то спецслужби цієї країни знають про людину все.

Додатком TikTok активно користуються як звичайні українці, так і військові. Наприклад, військовослужбовець Ярослав Гулак прославився в мережі завдяки кулінарним шедеврам прямо на передовій. Але Віталій Якушев зазначає, що китайські служби мають доступ до геолокації таких відео та використовують їх для своїх цілей.

"Вони використовують 100% цю інформацію з геолокацією, яка там зазначена. Це підхід китайців. Вони збирають навіть зашифровану інформацію, яка проходить через їхню країну, щоб колись потім її розшифрувати та використовувати як розвідку", — зазначив експерт.

Також він додав, що всі китайські програми, такі як TikTok, Xiaomi, Mi Home, месенджер WeChat отримують максимальну кількість дозволів на телефоні. Потім вони збирають всю можливу інформацію зі смартфона та відправляють її до Китаю.

"Якщо у вас повністю китайський смартфон — Xiaomi, Huawei, OPPO, ZTE або інші, то у них повний карт-бланш. Вони збирають все, що можуть з телефону і передають спецслужбам. Це у них обов’язкова умова. А з ким співпрацюють китайські спецслужби, фантазію не потрібно застосовувати — це і ФСБ, ГРУ. Про це треба пам’ятати", — наголосив Віталій Якушев.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії створили пародійний додаток "Мій донос", але росіяни не зрозуміли жарту та почали "строчити" там реальні заяви.