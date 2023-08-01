У Польщі занепокоєні додатками "селфі Барбі": що бентежить чиновників
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Лялька, яка підкорює серця, може бути небезпечною: чому в Європі бояться "Барбі"
Лялька, яка свого часу стала взірцем моди та краси для мільйонів, тепер викликає занепокоєння в одній з країн ЄС — Польщі. Вихід на великий екран касового фільму з Марго Роббі в головній ролі спричинив справжню "Барбіманію" — інтернет завалений фотографіями людей в образі відомої іграшки, повідомляють у міністерстві цифровізації Польщі і додають, що це не є добре.
Занепокоєння викликають насамперед інтернет-додатки, які перетворюють фото звичайної людини на популярну ляльку.
З одного боку, подібні фотофільтри не є чимось принципово новим – вже давно з'явилися фото з собачими вушками або додатками, які дозволяли "старіти" десятиліттями. Тепер ми можемо легко перетворитися на Барбі або Кена – достатньо лише один раз "клацнути".
Однак, Мінцифри Польщі попереджає, що ця, здавалося б, невинна гра насправді є масовим збором даних інтернет-користувачів.
Зараз у мережі доступні два додатки: barbieselfie.ai та bairbie.me – обидва становлять серйозну загрозу для особистих даних.
Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ми надаємо доступ до:
- камера смартфона
- історія платежів
- історія розташування GPS
- реєстраційні дані
- точні технічні дані смартфона
- дані про залученість користувачів у соціальних мережах
- інформація про взаємодію з іншими сервісами
- дані опитувань та конкурсів.
Додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому у Мінцифри не знають, як цю інформацію будуть використовувати розробники далі.
У Мінцифри закликають бути обережними, та уважно дивитися що ми натискаємо, аби залишатися в безпеці онлайн.
Раніше сайт "Телеграф" писав, як розказати дітям про онлайн безпеку, адже завжди є ризик натрапити на небезпечний контент.