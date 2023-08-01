У Польщі занепокоєні додатками "селфі Барбі": що бентежить чиновників

Лялька, яка підкорює серця, може бути небезпечною: чому в Європі бояться "Барбі"

Лялька, яка свого часу стала взірцем моди та краси для мільйонів, тепер викликає занепокоєння в одній з країн ЄС — Польщі. Вихід на великий екран касового фільму з Марго Роббі в головній ролі спричинив справжню "Барбіманію" — інтернет завалений фотографіями людей в образі відомої іграшки, повідомляють у міністерстві цифровізації Польщі і додають, що це не є добре.

Занепокоєння викликають насамперед інтернет-додатки, які перетворюють фото звичайної людини на популярну ляльку.

З одного боку, подібні фотофільтри не є чимось принципово новим – вже давно з'явилися фото з собачими вушками або додатками, які дозволяли "старіти" десятиліттями. Тепер ми можемо легко перетворитися на Барбі або Кена – достатньо лише один раз "клацнути".

Однак, Мінцифри Польщі попереджає, що ця, здавалося б, невинна гра насправді є масовим збором даних інтернет-користувачів.

Зараз у мережі доступні два додатки: barbieselfie.ai та bairbie.me – обидва становлять серйозну загрозу для особистих даних.

Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ми надаємо доступ до:

камера смартфона

історія платежів

історія розташування GPS

реєстраційні дані

точні технічні дані смартфона

дані про залученість користувачів у соціальних мережах

інформація про взаємодію з іншими сервісами

дані опитувань та конкурсів.

Додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому у Мінцифри не знають, як цю інформацію будуть використовувати розробники далі.

У Мінцифри закликають бути обережними, та уважно дивитися що ми натискаємо, аби залишатися в безпеці онлайн.

Раніше сайт "Телеграф" писав, як розказати дітям про онлайн безпеку, адже завжди є ризик натрапити на небезпечний контент.