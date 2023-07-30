Як у гучному фільмі: топ-10 яскравих ідей манікюру в стилі Барбі (фото)

За допомогою стильного нейл-дизайну ваш образ Барбі буде завершеним

Американський фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом стає все популярнішим, а стиль головної героїні успадковують модниці по всьому світу. Ви можете не тільки одягнутись, як культова лялька, а й підібрати відповідний дизайн манікюру.

"Телеграф" пропонує звернути увагу на десять яскравих ідей манікюру в стилі Барбі. Такий нейл-арт приверне погляди, куди б ви не прийшли.

Усі відтінки рожевого – обов’язкова частина манікюру а-ля Барбі. Вибирайте як насичені та соковиті тони, майже фуксію, так і приглушені й нюдові відтінки цього кольору. Матове чи глянсове покриття – вибір за модницями.

Щодо дизайну, то стилістика Барбі надає широкий вибір. Змішуйте яскраві кольори та створюйте абстрактні візерунки, додавайте блискітки й стрази, прикрашайте нігті зірками і серцями… Найголовніше, щоб манікюр у стилі Барбі був ефектним і перетворював вас на героїну гучного фільму.

Ідеї манікюру у стилі Барбі

Серця – літній нейл-тренд

Різнокольорова абстракція

Ніжний відтінок

Яскраво й ефектно

Рожева палітра

Неоновий тон

Незвичайний френч

Більше блиску

Симпатичні зірочки

Манікюр у стилі Барбі

Раніше "Телеграф" розповідав, який французький манікюр у моді в 2023 році. Модниці все частіше віддають перевагу не традиційному нейл-оформленню, а барвистим варіантам.