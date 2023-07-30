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Як у гучному фільмі: топ-10 яскравих ідей манікюру в стилі Барбі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
З манікюром а-ля Барбі ви опинитеся в центрі уваги Новина оновлена 30 липня 2023, 15:50
З манікюром а-ля Барбі ви опинитеся в центрі уваги. Фото Freepik

За допомогою стильного нейл-дизайну ваш образ Барбі буде завершеним

Американський фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом стає все популярнішим, а стиль головної героїні успадковують модниці по всьому світу. Ви можете не тільки одягнутись, як культова лялька, а й підібрати відповідний дизайн манікюру.

"Телеграф" пропонує звернути увагу на десять яскравих ідей манікюру в стилі Барбі. Такий нейл-арт приверне погляди, куди б ви не прийшли.

Усі відтінки рожевого – обов’язкова частина манікюру а-ля Барбі. Вибирайте як насичені та соковиті тони, майже фуксію, так і приглушені й нюдові відтінки цього кольору. Матове чи глянсове покриття – вибір за модницями.

Щодо дизайну, то стилістика Барбі надає широкий вибір. Змішуйте яскраві кольори та створюйте абстрактні візерунки, додавайте блискітки й стрази, прикрашайте нігті зірками і серцями… Найголовніше, щоб манікюр у стилі Барбі був ефектним і перетворював вас на героїну гучного фільму.

Ідеї манікюру у стилі Барбі

Рожевий манікюр з серцями
Серця – літній нейл-тренд
Різнокольоровий манікюр
Різнокольорова абстракція
Рожевий манікюр
Ніжний відтінок
Рожевий манікюр
Яскраво й ефектно
Рожевий манікюр
Рожева палітра
Рожевий манікюр
Неоновий тон
Рожевий манікюр
Незвичайний френч
Рожевий манікюр з блискітками
Більше блиску
Рожевий манікюр
Симпатичні зірочки
Манікюр у стилі Барбі
Манікюр у стилі Барбі

Раніше "Телеграф" розповідав, який французький манікюр у моді в 2023 році. Модниці все частіше віддають перевагу не традиційному нейл-оформленню, а барвистим варіантам.

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#Манікюр #Барбі