В Польше обеспокоены приложениями "селфи Барби": что смущает чиновников
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Кукла, покоряющая сердца, может быть опасна: почему в Европе боятся "Барби"
Кукла, которая в свое время стала образцом моды и красоты для миллионов, теперь вызывает озабоченность в одной из стран ЕС — Польше. Выход на большой экран кассового фильма с Марго Робби в главной роли вызвал настоящую "Барбиманию" — интернет завален фотографиями людей в образе известной игрушки, сообщают в министерстве цифровизации Польши и добавляют, что это не хорошо.
Беспокойство вызывают прежде всего интернет-приложения, которые превращают фото обычного человека в популярную куклу.
С одной стороны, подобные фотофильтры не являются чем-то принципиально новым – уже давно появились фото с собачьими ушками или приложениями, позволяющими "стареть" десятилетиями. Теперь мы можем легко превратиться в Барби или Кена – достаточно лишь один раз "щелкнуть".
Однако, Минцифры Польши предупреждает, что эта, казалось бы, невинная игра на самом деле является массовым сбором данных интернет-пользователей.
Сейчас в сети доступно два приложения: barbieselfie.ai и bairbie.me – оба представляют серьезную угрозу для личных данных.
Принимая политику конфиденциальности сервиса barbieselfie.ai, мы предоставляем доступ к:
- камера смартфона
- история платежей
- история расположения GPS
- регистрационные данные
- точные технические данные смартфона
- данные о привлечении пользователей в социальных сетях
- информация о взаимодействии с другими сервисами
- данные опросов и конкурсов.
Приложение bairbie.me не отвечает требованиям Общего регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите персональных данных (GDPR) – поэтому в Минцифре не знают, как эту информацию будут использовать разработчики дальше.
В Минцифры призывают быть осторожными, и внимательно смотреть, что мы нажимаем, чтобы оставаться в безопасности онлайн.
Ранее сайт "Телеграф" писал, как рассказать детям об онлайн безопасности, ведь всегда есть риск встретить опасный контент.