В Польше обеспокоены приложениями "селфи Барби": что смущает чиновников

Кукла, покоряющая сердца, может быть опасна: почему в Европе боятся "Барби"

Кукла, которая в свое время стала образцом моды и красоты для миллионов, теперь вызывает озабоченность в одной из стран ЕС — Польше. Выход на большой экран кассового фильма с Марго Робби в главной роли вызвал настоящую "Барбиманию" — интернет завален фотографиями людей в образе известной игрушки, сообщают в министерстве цифровизации Польши и добавляют, что это не хорошо.

Беспокойство вызывают прежде всего интернет-приложения, которые превращают фото обычного человека в популярную куклу.

С одной стороны, подобные фотофильтры не являются чем-то принципиально новым – уже давно появились фото с собачьими ушками или приложениями, позволяющими "стареть" десятилетиями. Теперь мы можем легко превратиться в Барби или Кена – достаточно лишь один раз "щелкнуть".

Однако, Минцифры Польши предупреждает, что эта, казалось бы, невинная игра на самом деле является массовым сбором данных интернет-пользователей.

Сейчас в сети доступно два приложения: barbieselfie.ai и bairbie.me – оба представляют серьезную угрозу для личных данных.

Принимая политику конфиденциальности сервиса barbieselfie.ai, мы предоставляем доступ к:

камера смартфона

история платежей

история расположения GPS

регистрационные данные

точные технические данные смартфона

данные о привлечении пользователей в социальных сетях

информация о взаимодействии с другими сервисами

данные опросов и конкурсов.

Приложение bairbie.me не отвечает требованиям Общего регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите персональных данных (GDPR) – поэтому в Минцифре не знают, как эту информацию будут использовать разработчики дальше.

В Минцифры призывают быть осторожными, и внимательно смотреть, что мы нажимаем, чтобы оставаться в безопасности онлайн.

Ранее сайт "Телеграф" писал, как рассказать детям об онлайн безопасности, ведь всегда есть риск встретить опасный контент.