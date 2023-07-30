Как в нашумевшем фильме: топ-10 ярких идей маникюра в стиле Барби (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С помощью стильного нейл-дизайн ваш образ Барби будет завершенным
Американский фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом становится все популярнее, а стиль главной героини наследуют модницы по всему миру. Вы можете не только одеться, как культовая кукла, а и подобрать соответствующий дизайн маникюра.
"Телеграф" предлагает вам обратить внимание на десять ярких идей маникюра в стиле Барби. Такой нейл-арт привлечет взгляды, куда бы вы не пришли.
Все оттенки розового – обязательная часть маникюра а-ля Барби. Выбирайте как насыщенные и сочные тона, чуть ли не фуксию, так и приглушенные и нюдовые оттенки этого цвета. Матовое или глянцевое покрытие – выбор за модницами.
Что касается дизайна, то стилистика Барби предоставляет широкий выбор. Смешивайте яркие цвета и создавайте абстрактные узоры, добавляйте блестки и стразы, украшайте ногти звездами и сердцами… Самое главное, чтобы маникюр в стиле Барби был эффектным и превращал вас в героину нашумевшего фильма.
Идеи маникюра в стиле Барби
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой французский маникюр в моде в 2023 году. Модницы все чаще предпочитают не традиционное нейл-оформление, а красочные варианты.