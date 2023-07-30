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Как в нашумевшем фильме: топ-10 ярких идей маникюра в стиле Барби (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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С маникюром а-ля Барби вы окажитесь в центре внимания Новость обновлена 30 июля 2023, 15:50
С маникюром а-ля Барби вы окажитесь в центре внимания. Фото Freepik

С помощью стильного нейл-дизайн ваш образ Барби будет завершенным

Американский фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом становится все популярнее, а стиль главной героини наследуют модницы по всему миру. Вы можете не только одеться, как культовая кукла, а и подобрать соответствующий дизайн маникюра.

"Телеграф" предлагает вам обратить внимание на десять ярких идей маникюра в стиле Барби. Такой нейл-арт привлечет взгляды, куда бы вы не пришли.

Все оттенки розового – обязательная часть маникюра а-ля Барби. Выбирайте как насыщенные и сочные тона, чуть ли не фуксию, так и приглушенные и нюдовые оттенки этого цвета. Матовое или глянцевое покрытие – выбор за модницами.

Что касается дизайна, то стилистика Барби предоставляет широкий выбор. Смешивайте яркие цвета и создавайте абстрактные узоры, добавляйте блестки и стразы, украшайте ногти звездами и сердцами… Самое главное, чтобы маникюр в стиле Барби был эффектным и превращал вас в героину нашумевшего фильма.

Идеи маникюра в стиле Барби

Розовый маникюр с сердцами
Сердца - летний нейл-тренд
Разноцветный маникюр
Разноцветная абстракция
Розовый маникюр
Нежный оттенок
Розовый маникюр
Ярко и эффектно
Розовый маникюр
Розовая палитра
Розовый маникюр
Неоновый тон
Розовый маникюр
Необычный френч
Розовый маникюр с блестками
Больше блеска
Розовый маникюр
Симпатичные звездочки
Маникюр в стиле Барби
Маникюр в стиле Барби

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой французский маникюр в моде в 2023 году. Модницы все чаще предпочитают не традиционное нейл-оформление, а красочные варианты.

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#Маникюр #Барби