Одеваемся в стиле Барби: с какими цветами сочетать розовый, чтобы образ получился удачным (фото)

С розовыми вещами можно составить много эффектных аутфитов

Популярность американского фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом возрастает, а модницы по всему миру с удовольствием перевоплощаются в культовую куклу с помощью нарядов. Каждая сможет примерить на себя образ в стиле Барби, следуя простым советам стилистов.

С стильно носить розовый цвет – главный атрибут эстетики Барби? Об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

Розовый цвет и так не исчезал из трендов, а картина "Барби" лишь усилила его позиции. По словам стилистов, розовый, лежащий в основе эстетики Barbiecore, как никогда на пике своей популярности, он действительно всюду от социальных сетей до подиумных и монохромных образов героев уличной моды.

С какими цветами сочетается розовый? Чтобы собрать образ а-ля Барби вы можете составить монохромный наряд, то есть ансамбль в оттенках одного цвета. Однако не менее удачно выглядит комбинация розового с цветами-ахроматами ( черный, белый, серый).

Кроме того, модницы могут поэкспериментировать с контрастными цветовыми схемами. К примеру, удачно совмещаются розовый и желтый, розовый и фисташковый или розовый и красный.

Образы в стиле Барби

Розовый с белым, денимом и оранжевым

Идеальное бело-розовое сочетание

Ацент на низ

Монохромные образы

Образы с трендовым цветом

Современные наряды Барби

Розовый может быть ярким или нежным

Черный и белый цвета всегда выручат

Если лук в розовых тонах кажется вам слишком ярким, но примерить на себя стиль культовой куклы все равно хочется, то добавьте в свой образ актуальный маникюр а-ля Барби. "Телеграф" делился стильными идеями, такой нейл-дизайн украсит любые ногти.