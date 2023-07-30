Одягаємось у стилі Барбі: з якими кольорами поєднувати рожевий, щоб образ вийшов вдалим (фото)

З рожевими речами можна скласти багато ефектних аутфітів

Популярність американського фільму "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом зростає, а модниці по всьому світу із задоволенням перетворюються на культову ляльку за допомогою нарядів. Кожна зможе приміряти на себе образ у стилі Барбі, дотримуючись простих порад стилістів.

Як стильно носити рожевий колір — головний атрибут Барбі естетики? Про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

Рожевий колір і так не зникав із трендів, а картина "Барбі" лише посилила його позиції. За словами стилістів, рожевий, що лежить в основі естетики Barbiecore, як ніколи на піку своєї популярності, він справді скрізь від соціальних мереж до подіумних та монохромних образів героїв вуличної моди.

З якими кольорами поєднується рожевий? Щоб зібрати образ а-ля Барбі, ви можете скласти монохромне вбрання, тобто ансамбль у відтінках одного кольору. Однак не менш вдалий має вигляд комбінація рожевого з кольорами-ахроматами (чорний, білий, сірий).

Крім того, модниці можуть поекспериментувати з контрастними колірними схемами. Наприклад, успішно поєднуються рожевий і жовтий, рожевий і фісташковий або рожевий та червоний.

Образи у стилі Барбі

Рожевий з білим, денімом та помаранчевим

Ідеальне біло-рожеве поєднання

Ацент на низ

Монохромні образи

Образи із трендовим кольором

Сучасні вбрання Барбі

Рожевий може бути яскравим або ніжним

Чорний і білий кольори завжди виручать

Якщо лук у рожевих тонах здається вам надто яскравим, але приміряти на себе стиль культової ляльки все одно хочеться, то додайте до свого образу актуальний манікюр а-ля Барбі. "Телеграф" ділився стильними ідеями, такий нейл-дизайн прикрасить будь-які нігті.