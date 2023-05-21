Чикен диаболо, кордон блю и фронтовая шаурма уже в прошлом? Что произошло с популярным в TikTok военным поваром

Ярослав Гулак рвался на фронт, но военкомат месяц "мариновал" его

Тосканский хлебный салат панцанелла, острая курица чикен диаболо и шницель кордон блю. Сложно вообразить, что на фронте наши военные могут питаться именно так. Но все возможно благодаря инициативе военного ВСУ Ярослава Гулака. Он известен в TikTok как военный повар и человек с фантастическим чувством юмора.

— Ярослав, вы до фронта были профессиональным шеф-поваром?

– Никогда. Последние восемь лет до 24 февраля я работал в администрации итальянского круизного лайнера. Последний год занимался кадровыми вопросами, трудоустройством членов экипажей морских судов.

Видео Ярослава сдобрены самоиронией, как результат — на канале 2 миллиона лайков

– Как попали на фронт?

– Ушел добровольно. Начал штурмовать военкомат в первые дни после вторжения. Но меня месяц не брали. Говорили, что я не нужен. Просто не ставили на учет, говорили, что у меня нет опыта. Поставили на учет таки, и я еще пару недель ждал, чтобы меня отправили в учебный центр.

– Крутая история. Мы видим, как некоторые бегают от военкоматов. А вы добивались права защищать.

– Меня очень удивила работа центра комплектации. Брали тех, кто не хотел, и отказывали тем, кто по идейным соображениям сознательно шел защищать страну. Я там провел много часов, пока не получил документы.

– Как случилось, что на фронте вы начали готовить?

Ярослав Гулак никогда не был профессиональным поваром, но на фронте начал готовить для себя и побратимов

— Дело в том, что штатные повара есть в основном в пунктах постоянной дислокации и районах сосредоточения. На огневых позициях ребята питаются либо сухпаями, либо назначают повара самостоятельно, если есть возможность готовить. Конечно, очень хочется нормальной еды, не только консерв, а того же супчика, котлет. Мое подразделение было на Харьковщине, когда освобождали, на условной первой линии обороны. То есть, позиция не передовая, так что можно было готовить.

Честно говоря, у меня по жизни такая позиция: питание должно быть сбалансированным. Поэтому мы с ребятами как-то организовались, сделали себе кухню, на которой я и стряпал.

А потом так оно и пошло – где я был прикомандирован и где не было кухни, я готовил. То есть, я не штатный повар, это дополнительная нагрузка на добровольной основе.

— Знаете, вы как раз иллюстрация фразы, что женщина готовит, чтобы поесть, а мужчина — чтобы вкусно поесть.

– Я вообще люблю вкусно поесть. Шучу, что занимался спортом каждый день в мирной жизни не для того, чтобы выглядеть круто, а чтобы спокойно есть все, что захочу, и не полнеть. Я готов в гражданской жизни и сейчас отказаться от чего угодно, кроме нормального питания.

- А какая у вас военная специализация?

— Я работал в ПВО, но сейчас есть другие задачи. Не буду раскрывать какие-либо по понятным причинам. Но сейчас готовлю очень эпизодически, условия совсем другие.

— Вы готовили такие разносолы, что я лично была уверена, что вы профессионал. А что сложнее всего было готовить?

— Кордон блю, шаурму, биточки, котлеты. Шаурма, кстати, получилась классная, там в каждой порции было грамм по 300 мяса. Котлеты и биточки готовить сложно, потому что мясорубки на фронте в кулинарном смысле нет. Я мясо на фарш рубил топором. Борщики, супы, салаты – все это было в рационе постоянно.

Та же шаурма!

– Как появились видео в TikTok? И как реагировали товарищи, тоже попадавшие в кадр?

— Однажды снял приготовление супчика ради прикола и выложил. Канал у меня был создан давно, там висело несколько видео без особых просмотров. Загрузил видео с полевой кухни — оно набрало тысячу просмотров. Мне стало интересно, снял еще второе, третье и в первые месяц-два прирост подписчиков составлял тысячу-полторы в сутки. Так и пошло. Я начал что-то придумывать, играть с названиями блюд. Это развлекало, отвлекало, и ребятам нравился процесс съемки. Это было весело.

– В TikTok все весело, а на самом деле ведь были очень сложные ситуации за это время?

— Ситуации были разные. Сейчас мы тоже разговариваем, а слышно, что стреляют. Мое подразделение, с которым мы служили в начале, уже расформировано. Кое-кто служит в штурмовых бригадах. О сложности могу сказать так – у меня уже есть два-три дополнительных дня рождения.

– Вы меньше снимаете сейчас о приготовлении. Но было видно, что это дело вас вдохновляет. После войны нет желания продолжить профессионально?

— Приготовление пищи для меня — способ выйти в какую-то нирвану, это как медитация (смеется). Я даже когда дома готовил, выгонял из кухни жену и всех домашних. На самом деле мы все многое переоценили в своей жизни. Вспоминаю, раньше на что-то жаловался, что-то не нравилось, огорчало. Но только сейчас понимаю, насколько я был счастлив до 24 февраля, сколько хорошего было в моей жизни!

Сейчас я разложил по полкам свои желания и ясно понимаю, чего хочу, а от чего потом откажусь. Возможно, кулинария станет хобби, возможно профессиональной деятельностью. Решу после Победы.