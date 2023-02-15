Рецепт фронтового плова и другие вкусности: военный повар показывает, что едят наши бойцы (видео)

Простая и вкусная армейская кулинария

Военный Богдан Волынский готовит для своих побратимов на фронте. Он военный повар, проводящий свои будни на полевой кухне. Богдан часто готовит плов, разные супы и гарниры, а параллельно снимает процесс приготовления и подробно описывает. Его рецепты вкусные, питательные и практичные – борщи, подливы, тушеное мясо, жареная рыба и каши. По словам Богдана, преимущественно он готовит блюда из продуктов, закупаемых государством. К слову, по поводу таких закупок недавно разгорелся скандал и в Минобороны предоставили свои объяснения. Но сейчас не об этом.

Крайнее видео Богдана — рассказ о дневном рационе одного из подразделений 110-й бригады ВСУ. На часах 08:34 и к завтраку своим ребятам повар приготовил кукурузную кашу, компот, хлеб черный/белый, а к нему колбаса, сыр и масло. Кроме того, кабачковая икра и несколько в томате, а также печенье и яблоки.

На обед — щавелевой борщ и на втором будет рис с мясной подливой, квашеная капуста, чай и печенье. Ужин – гречка, жареный хек с томатным соусом и квашеная капуста.

Все это готовится в полевой кухне – это бак с крышкой, печь на дровах, а иногда приходится использовать керосиновую лампу для освещения.

Каждое воскресенье на ужин он готовит плов – такова традиция. Это не просто рисовая каша с кусочками мяса кое-где, а почти канонический рецепт восточного блюда. По словам Богдана, морковь в плове – это основное и ее следует не тереть, а резать кусочками. Вот рецепт плова в полевой кухне от Богдана Волынского, собравшего на его странице 2 миллиона просмотров:

Через час он промывает и замачивает рис.

В разогретый бак добавляет масло, чтобы оно хорошо укрыло дно бака.

Затем выбрасывается несколько нашаткованных луковиц.

Когда лук поджарился – добавляет миску нарезанной моркови.

Когда морковь размягчилась и поджарилась – добавляет специи к плову (2 столовых ложки на такое количество).

Далее добавляет большое количество говяжьей тушеницы, когда жир растопится – добавляет полтора литра кипятка.

Затем вбрасывает столовую ложку соли. А уже после добавляет пол ведерка риса. Его повар разбрасывает равномерно по поверхности и ждет, пока вода закипит.

Когда рис уже впитал воду, он осторожно перемешивает его, не затрагивая мясо с морковью.

Добавляет немного звезды и закрывает бак и закручивает его. Затем "уменьшает огонь до минимума" — забирает избыток дров из печи и оставляет жар.

Дает плову протушевать 20 минут. Затем снимает плов с огня и дает ему отдохнуть 15 минут.

Плов получился рассыпчатым и визуально невроком, резюмирует Богдан.

На его канале есть не только рецепты блюд в условиях службы. Часть своих видео Богдан Волынский посвящает смотрам передач от волонтеров, быта на армейской кухне или лайфхакам — как открыть банку в полевых условиях или показывает дуршлаг, который воины сделали из древка для топора и военной миски. Также бывают "распаковки": он сделал осмотр на сухой рацион "Паляница" от британцев, где есть консервированные сосиски. А также показал соленую карамель, которую передала им кондитерская фирма.

За время службы военный, судя по видео, несколько раз был в отпуске. Ему больше нравится спать в постели, наличие унитаза, возможность ходить по дому босиком и свет во всех комнатах без надобности проводить светомаскировку. По его словам, после фронта такие мелочи начинаешь ценить, хотя раньше их даже не замечал.

Напомним, что в армии до сих пор не решен вопрос о рационах для вегетарианцев и веганов – таковых в армии около 10%. Тем временем "Телеграф" рассказывает, что следует взять с собой в армию во время мобилизации.