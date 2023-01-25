Чем в ВСУ кормят веганов и вегетарианцев? Просьбы военных дошли до Зеленского, но…

Правительство отреагировало на петицию о веганских сухпайках

Пока в Украине ищут крайнего в громком скандале с закупкой продуктов для армии, сами военные откровенно говорят, что в вопросе обеспечения подразделений до сих пор есть нерешенные проблемы. Один из таких вопросов – питание военнослужащих-веганов и вегетарианцев.

Не секрет, что в миллионной армии часть бойцов имеют определенные аллергии, религиозные или моральные убеждения, не позволяющие им употреблять продукты животного происхождения. Несоблюдение привычного рациона негативно влияет на их здоровье.

Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, чем на фронте питаются представители этичного веганства и занимается ли Минобороны вопросом введения дополнительного рациона для таких бойцов?

Сколько бойцов предпочитают растительное питание?

В вооруженных силах США придерживаются вегетарианства или веганства 11% военных. В то же время 63%, если бы имели такой выбор, предпочли бы полностью растительный сухпайок. Более 50% служащих согласились с тем, что растительная пища более здорова, экологична и эффективна для поддержания физической энергии. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной группы по защите прав животных Mercy for Animals (MFA).

Наибольшее количество веганов насчитывается в израильской армии: в ЦАХАЛ – более 10 тыс. веганов, каждый 18 военной армии – веган. В 2017 году ЦАХАЛ обновили свое меню и ввели веганские пайки для военнослужащих, сообщал Livekindly.

Среди украинских военных подобные опросы не проводились. Веганы есть и в ВСУ, и среди Нацгвардии и пограничников. Это подтверждают организации, помогающие обеспечивать военным растительным питанием. В целом, по состоянию на октябрь 2020 года, в Украине проживает более 4,5 млн вегетарианцев и около 800 тыс. веганов, о чем свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

На фронте не у всех есть возможность соблюдать свои пищевые привычки. Некоторые даже отказываются от своих принципов, чтобы не обессилиться. Проблема в том, что все официально поставляемые для военных сухпайки содержат мясо или продукты животного происхождения. Это вредит психологическому состоянию бойцов, не употребляющих мясо и другие продукты животного происхождения по этическим соображениям.

Учитывая ситуацию, украинцы создали петицию

Как показала петиция от служащего ВСУ Петра Павлова от 27 июня 2022 года, эта проблема не является надуманной. Автор обращения просил создать отдельное меню для вегетарианцев и веганов, в частности, в условиях отсутствия кухни, а именно в районах непосредственного выполнения боевых задач.

Муж подчеркнул, что веганские сухпайки нужны не только для людей, которые являются веганами и вегетарианцами по личным этическим взглядам, а также для следующих категорий:

теистов (верующих людей, среди которых особенно распространены веганские или вегетарианские посты);

для людей с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу или непереносимость лактозы;

для людей с периодическими проблемами с пищеварением (вегетарианская постная пища используется как облегченная и разгрузочная для восстановления стабильного функционирования желудочно-кишечного тракта).

Петиция быстро набрала необходимое количество подписей. В октябре Зеленский ответил на обращение. Он отметил, что норма питания для военных вегетарианцев отсутствует. В то же время, президент поручил рассмотреть этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Так накормит ли Зеленский вегетарианцев?

13 января украинское правительство ответило на многочисленные заявления. Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.

В своем ответе Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны.

"Для определения полноценного сбалансированного рациона, учитывая необходимость восстановления энергозатрат личного состава, содержание полезных веществ и ассортимент, необходимо привлечение к работе профессиональных технологов, научных работников государственных учреждений и предприятий здравоохранения и общественного питания. Сотрудничество с ними сегодня в условиях действия правового режима военного положения значительно усложняется", — говорится в сообщении. Также в Минобороны подчеркнули, что данный вопрос требует детального изучения.

В комментариях возмущенные украинцы написали, что надежда на перемены была, но они не удивлены ответом, поэтому остается и дальше брать инициативу в свои руки.

Помогают военным-веганам и вегетарианцам волонтеры

Введение новых сухпайков для украинской армии оказалось сложным и продолжительным процессом. Поэтому военные, не употребляющие пищу животного происхождения, решают проблему самостоятельно. На помощь военным приходят неравнодушные волонтерские организации. Своими усилиями они помогают бойцам соблюдать свои пищевые привычки.

Одним из таких союзов является ОО "Каждое Животное", которое после 24 февраля запустило свой проект "Веганская кухня Украины". До полномасштабной войны команда занималась образовательными проектами и рассказывала украинцам о веганстве. Сотни акций, перформансов и лекций – все, чтобы спасти животных от страданий. Теперь волонтеры и волонтеры в разных городах Украины готовят горячие растительные обеды для людей, которые в этом нуждаются.

С начала полномасштабного вторжения организация раздала более 40 тысяч веганских обедов. Еду на фронт доставляют по почте. Если бойцы на самом нуле, где почта не работает, привлекают волонтеров.

"В общей сложности отправили более 600 таких посылок. Кладем белковые продукты, калорийные, питательные, полезные, сладкие — это тушёнка, веганские колбасы и паштеты, арахисовая паста, сухофрукты, орехи, протеиновые батончики, супы быстрого приготовления", – говорит основательница веганской организации Тамара Хьюман.

В своем интервью The Village представители организации рассказали, что сначала они искали веганов-военных среди знакомых и спрашивали у волонтеров. Так нашли первых бойцов и бойчинь, которым прислали посылки. Среди них также был известен военный Павел Вышебаба (основатель веганского кафе One Planet, координатор кампании "МехOFF" за запрет производства меха в Украине). Экоактивист поделился, что многие его собратья поддерживают введение растительного меню в армии.

Павел Вышебаба

Часто бойцы самостоятельно отправляют запросы через соцсети – Facebook и Instagram. Каждый день просьб доставить посылки поступает все больше. Волонтеры уверяют, что не надо стесняться говорить о своих нуждах и думать, что вашу просьбу воспримут как прихоть. Ведь несоблюдение своего привычного рациона может нанести вред психологическому и физическому состоянию. Нередко случаются расстройства пищеварения, если человек несколько лет не употреблял продукты животного происхождения и вдруг это сделал.