Рецепт фронтового плову та інші смаколики: військовий кухар показує, що їдять наші бійці (відео)

Проста та смачна армійська кулінарія

Військовий Богдан Волинський готує для своїх побратимів на фронті. Він військовий кухар, який проводить свої будні на польовій кухні. Богдан часто готує плов, різні супи та гарніри, а паралельно знімає процес приготування та докладно описує. Його рецепти смачні, поживні та практичні — борщі, підливи, тушковане м'ясо, смажена риба та каші. За словами Богдана, переважно він готує страви з тих продуктів, які закуповує держава. До слова, щодо таких закупівель нещодавно розгорівся скандал і в Міноборони надали свої пояснення. Але зараз не про це.

Крайнє відео Богдана — це розповідь про денний раціон одного з підрозділів 110-ї бригади ЗСУ. На годиннику 08:34 і до сніданку своїм хлопцям кухар приготував кукурудзяну кашу, узвар, хліб чорний/білий, а до нього ковбаса, сир та масло. Крім того, кабачкова ікра та кілька в томаті, а також печиво та яблука.

На обід — щавлевий борщ і на друге буде рис з м’ясною підливою, квашена капуста, чай та печиво. Вечеря — гречка, смажений хек з томатним соусом і квашена капуста.

Усе це готується на польовій кухні — це бак із кришкою, піч на дровах, а іноді доводиться використовувати гасову лампу для освітлення.

Щонеділі на вечерю він готує плов — така традиція. Це не просто рисова каша зі шматочками м’яса де-не-де, а майже канонічний рецепт східної страви. За словами Богдана, морква у плові — це основне і її варто не терти, а різати шматочками. Ось рецепт плову у польовій кухні від Богдана Волинського, який зібрав на його сторінці 2 мільйони переглядів:

За годину він промиває та замочує рис.

В розігрітий бак додає олію — щоб вона добре вкрила дно бака.

Потім викидається кілька нашинкованих цибулин.

Коли цибуля підсмажилася — додає миску нарізаної моркви.

Коли морква розм’якшилася та підсмажилася — додає спеції до плову (2 столові ложки на таку кількість).

Далі додає велику кількість яловичої тушкованки, коли жир розтопиться — додає півтора літра окропу.

Потім вкидає столову ложку солі. А вже після додає пів відерця рису. Його кухар розкидає рівномірно по поверхні та чекає, доки вода закипить.

Коли рис вже ввібрав воду, він обережно перемішує його, не зачіпаючи м’яса з морквою.

Додає трішечки зіри та закриває бак та закручує його. Потім "зменшує вогонь до мінімуму" — забирає надлишок дров із печі та залишає жар.

Дає плову протушкуватися 20 хвилин. Потім знімає плов з вогню та дає йому "відпочити" 15 хвилин.

Плов вийшов розсипчастим і візуально нівроку, резюмує Богдан.

На його каналі є не лише рецепти страв в умовах служби. Частину своїх відео Богдан Волинський присвячує оглядам передач від волонтерів, побуту на армійській кухні чи лайфхакам — як відкрити банку в польових умовах чи показує друшляк, який воїни зробили з держака для сокири та військової миски. Також бувають "розпаковки": він зробив огляд на сухий раціон "Паляниця" від британців, де є консервовані сосиски. А також показав солону карамель, яку їм передала кондитерська фірма.

За час служби військовий, судячи з відео, кілька разів був у відпустці. Йому найбільше подобається спати в ліжку, наявність унітаза, можливість ходити по хаті босоніж і світло у всіх кімнатах без потреби проводити світломаскування. За його словами, після фронту такі дрібниці починаєш цінувати, хоча раніше їх навіть не помічав.

Нагадаємо, що в армії досі не вирішене питання про раціони для вегетаріанців і веганів — таких в армії близько 10%. Тим часом "Телеграф" розповідає, що варто взяти з собою в армію під час мобілізації.