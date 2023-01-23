Міноборони купує харчування для армії зараз дешевше, ніж найнижча цінова пропозиція під час торгів, - заява

В "Актив компані" відповіли на звинувачення у нібито завищених цінах

Зараз послуги харчування, які Міноборони закуповує у постачальника "Актив компані" коштують 145,8 грн. І це дешевше, ніж ті ціни, які компанії-учасники пропонували МОУ під час тендеру, повідомляє видання delo.ua.

Про це йдеться у заяві компанії "Актив компані" у відповідь на звинувачення окремих журналістів у нібито завищених цінах.

"Під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн. до 162 грн. за одиницю послуги.

Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО,в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн", — сказано в заяві.

І ця вартість, серед іншого, включає в себе доставку харчування військовим і на передову також.

"Сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

Відповідно до порядку застосування Каталогу продуктів харчування, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле.

Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва.

Саме тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті — є неправильним та маніпулятивним", — наголосив постачальник.

Нагадаємо, що у розслідуванні журналіста Юрія Ніколова стверджувалося про нібито завищення цін на послуги харчування, які закуповує Міноборони.

В оборонному відомстві ці закиди теж спростували.