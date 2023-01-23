Минобороны покупает питание для армии сейчас дешевле, чем самое низкое ценовое предложение во время торгов, — заявление

В "Актив компани" ответили на обвинения в якобы завышенных ценах

Сейчас услуги питания, которые закупает Минобороны у поставщика "Актив компани" стоят 145,8 грн. И это дешевле, чем цены, которые компании-участники предлагали МОУ во время тендера, сообщает издание delo.ua.

Об этом говорится в заявлении компании "Актив компани" в ответ на обвинения отдельных журналистов в якобы завышенных ценах.

"При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги".

Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн", — говорится в заявлении.

И эта стоимость, среди прочего, включает в себя доставку питания военным и на передовую тоже.

"Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий.

В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое.

Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения, путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства.

Именно поэтому сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте — неправильно и манипулятивно", — подчеркнул поставщик.

Напомним, что в расследовании журналиста Юрия Николова утверждалось о якобы завышении цен на услуги питания, закупаемые Минобороны.

В оборонном ведомстве эти упреки тоже опровергли.