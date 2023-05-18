Зачем опытные повара заливают мясо чаем: эта хитрость известна немногим

Немного времени и продуктов — и ваше мясо будет идеальным

Мясное блюдо – это всегда вкусно и сытно. При их приготовлении всегда важно учитывать многие факторы – это будет влиять на текстуру готового блюда.

Обычно для этой цели используются маринады. Но некоторые повара используют совершенно уникальные и необычные способы. Об одном из таких рассказывает Ukr.Media.

Зачем опытные кулинары заливают мясо чаем

Считается, что эта уловка помогает приготовить мягкий продукт, который понравится каждому. На основе чая готовят особый маринад, позволяющий достичь нужного результата. Мясное блюдо получается не только мягким и нежным, но и обладает превосходными вкусовыми качествами.

Как правильно использовать чай

Лучше выбирать классический черный чай и заваривать его привычным образом в чайнике. Следует добавить сахар, несколько кусочков лимона и специи, чтобы маринад получился еще лучше. Подождите, пока напиток остынет и аккуратно залейте подготовленное мясо на полчаса.

Обжарьте лук и добавьте к овощу замаринованные кусочки мяса. После появления корочки необходимо добавить чайный маринад. Тушить блюдо необходимо таким образом до полной готовности.

Кстати, отличить натуральное мясо от химии можно всего за полминуты. Для этого вам понадобиться лишь спичка.