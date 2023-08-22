Все из-за 82 бригады? Иностранным журналистам закрыли дорогу на фронт без подписи единственного человека

Есть только один способ представителям СМИ попасть в горячие точки

Киев практически полностью запретил иностранным журналистам посещать линию фронта, где проходят тяжелые бои. Такие меры были приняты в связи с бесконтрольным и массовым распространением видеороликов, которые могут сработать на руку оккупантам и против ВСУ.

Отныне журналисты могут попасть в горячие точки только по письменному разрешению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

В то же время "УНИАН" сообщает, что решение о запрете поездок на линию фронта приняли учитывая массовые факты обнаружения видеороликов, по которым российские оккупанты могут установить тактику действий ВСУ, типы боеприпасов, модификацию вооружения и прочее.

Вместе с тем запрет связан с бесконтрольным включением людей без разрешения и компетенции в прямые эфиры и раздачей интервью без соответствующих на то разрешений.

Стоит добавить, что данная новость появилась после того, как заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что из-за информации в СМИ о продвижении 82 бригады, по ней было нанесено за сутки пять авиаударов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему разговоры о медленном контрнаступлении ВСУ не соответствуют действительности.