Усе через 82 бригаду? Іноземним журналістам закрили дорогу на фронт без підпису єдиної людини

Є лише один спосіб представникам ЗМІ потрапити до гарячих точок

Київ практично повністю заборонив іноземним журналістам відвідувати лінію фронту, де відбуваються тяжкі бої. Таких заходів було вжито у зв’язку з безконтрольним та масовим поширенням відеороликів, які можуть спрацювати на руку окупантам та проти ЗСУ.

Відтепер журналісти можуть потрапити до гарячих точок лише за письмовим дозволом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це пише швейцарське видання "Le Temps".

Водночас "УНІАН" повідомляє, що рішення про заборону поїздок на лінію фронту ухвалили з огляду на масові факти виявлення відеороликів, за якими російські окупанти можуть встановити тактику дій ЗСУ, типи боєприпасів, модифікацію озброєння та інше.

Водночас заборона пов’язана з безконтрольним включенням людей без дозволу та компетенції у прямі ефіри та роздачею інтерв’ю без відповідних дозволів.

Варто додати, що ця новина з’явилася після того, як заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що через інформацію у ЗМІ про просування 82 бригади, по ній було завдано за добу п’ять авіаударів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов пояснив, чому розмови про повільний контрнаступ ЗСУ не відповідають дійсності.