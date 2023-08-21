5 авіаударів за добу: журналісти підставили під удар найпотужніжу бригаду ЗСУ, Міноборони лютує

Воїнам на передовій доводиться несолодко після таких новин

У Міністерстві оборони України жорстко відреагували на повідомлення у ЗМІ про пересування 82-ї бригади ЗСУ. Там розповіли про наслідки даних новин та пригрозили розповсюджувачам реальними покараннями.

Про це повідомляє "Телеграф".

"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, — 5 авіаударів по бригаді за добу ", — каже заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Варто зазначити, що конкретне видання або стаття не вказується в її повідомленні, проте можна припустити, що йдеться про матеріал Forbes під назвою: "Потужна 82-а бригада України, яка колись була в резерві, нарешті приєдналася до контрнаступу". Адже саме ця новина є першоджерелом усіх новин про приєднання 82-ї бригади до контрнаступу.

Також про 82 бригаду писала і німецька Bild, але після Forbes і з посиланням вже на свої джерела.

Маляр нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлено кримінальну відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме:

"Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

За цією статтею винуватцям може загрожувати до 8 років позбавлення волі. При цьому, як це може статися, якщо справді йдеться про іноземну Forbes поки незрозуміло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Данило різко відповів на слова про повільний контрнаступ ЗСУ.