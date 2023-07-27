Це не якісь там "мобіки": Данілов різко відповів на слова про повільний контрнаступ ЗСУ

Сили оборони роблять все, що від них залежить, щоб звільнити наші території

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ризики, що військова допомога США Україні скоротиться через нібито "повільний" контрнаступ ЗСУ. Така інформація останнім часом нерідко з’являється у західній пресі.

Відповідь на це Данілов дав в інтерв’ю "24 каналу".

"Я не думаю, що буде зменшення темпів підтримки. Більш того, що стосується контрнаступу: це ж не художній фільм чи спектакль. Це життя, а воно важке і складне. І це фронт, якби наші військові мали здатність просуватися швидше, то, звичайно, вони б це робили. Сили оборони роблять все від них залежне, щоб звільнити наші території", — зазначив Данілов.

Він наголосив, що коли хтось дає оцінки про "повільний рух" ЗСУ, то це абсолютно некоректне трактування цього питання.

"Наші військові рухаються так, як дає їм противник, який не слабкий. Це не якісь там "чмобіки", а збройні сили росії, які мають велику кількість радянської зброї. Так, вони вже виснажили свої чималі запаси, але ще раз наголошую, що це дуже складна робота: утримувати та звільняти свою територію", — пояснив секретар РНБО.

Він також розповів, на чому ґрунтується його думка, що західні партнери не зменшуватимуть свою допомогу Україні.

"Бо це виглядатиме так, ніби Захід слабший за росію. А так не може бути, тому що це зовсім інші економіки. росія цю війну не виграє. Перемога буде за нами і нашими партнерами", — резюмував Данілов.

Як повідомляв "Телеграф", 26 липня українські війська розпочали велику контрнаступну операцію у західній частині Запорізької області.