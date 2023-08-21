5 авиаударов за сутки: журналисты подставили под удар мощнейшую бригаду ВСУ, Минобороны в ярости

Воинам на передовой приходится несладко после таких новостей

В Министерстве обороны Украины жестко отреагировали на сообщения в СМИ о передвижениях 82-й бригады ВСУ. Там рассказали о последствиях данных новостей и пригрозили распространителям реальными наказаниями.

Об этом сообщает "Телеграф".

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, — 5 авиаударов по бригаде в сутки", — говорит замминистра обороны Анна Маляр.

Стоит отметить, что конкретное издание или статья не указывается в её сообщении, однако можно предположить, что речь идет о материале Forbes под названием: "Мощная 82-я бригада Украины, когда-то находившаяся в резерве, наконец-то присоединилась к контрнаступлению". Ведь именно данная новость является первоисточником всех новостей о присоединении 82-й бригады к контрнаступлению.

Также о 82-й бригаде писала немецкая Bild, но после Forbes и со ссылкой уже на свои источники.

Маляр напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена ​​уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ, а именно:

"Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

По этой статье виновникам может грозить до 8 лет лишения свободы. При этом, как это может произойти, если речь действительно идет об иностранной Forbes пока непонятно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов резко ответил на слова о медленном контрнаступлении ВСУ.