Это не какие-то там "мобики": Данилов резко ответил на слова о медленном контрнаступлении ВСУ

Силы обороны делают все от них зависящее, чтобы освободить наши территории

Секретарь СНБО Алексей Данилов оценил риски, что военная помощь США Украине сократиться из-за якобы "медленного" контрнаступления ВСУ. Такая информация в последнее время нередко появляется в западной прессе.

Ответ на это Данилов дал в интервью "24 Каналу".

"Я не думаю, что будет уменьшение темпов поддержки. Более того, что касается контрнаступления: это же не художественный фильм или спектакль. Это жизнь, а она тяжелая и сложная. И это фронт, если бы у наших военных была способность продвигаться быстрее, то, конечно, они это делали бы. Силы обороны делают все от них зависящее, чтобы освободить наши территории", — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что когда кто-то дает оценки о "медленном движении" ВСУ, то это абсолютно некорректная трактовка этого вопроса.

"Наши военные двигаются так, как дает им противник, который не слаб. Это не какие-то там "чмобики", а вооруженные силы россии, у которых есть большое количество советского оружия. Да, они уже истощили свои немалые запасы, но еще раз подчеркиваю, что это очень сложная работа: удерживать и освобождать свою территорию", — пояснил секретарь СНБО.

Он также рассказал, на чем основано его мнение, что западные партнеры не будут уменьшать свою помощь Украине.

"Потому что это будет выглядеть так, будто Запад слабее россии. А так не может быть, потому что это совсем другие экономики. россия эту войну не выиграет. Победа будет за нами и нашими партнерами", — резюмировал Данилов.

Как сообщал "Телеграф", 26 июля украинские войска начали крупную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области.