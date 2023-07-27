ВСУ начали крупную операцию на важном участке фронта: свежие карты боев

Враг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции под Старомайрским

Идет 519-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 26 июля украинские силы начали крупную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области и, вероятно, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

26 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись на отдельных участках. Россияне вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в Бахмуте, на рубеже Авдеевка — Донецк, и на западе Запорожской области. На отдельных участках оккупантам удалось продвинуться.

Луганская и Харьковская области

По данным Генштаба Украины, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Новоселовского.

Луганская область

Российские войска продолжали наступательные операции у Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Дибровы.

Донецкая область

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге Бахмута. Бои продолжаются вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки к северу от Хромового, к северу от Клещиевки, к востоку от Ступочек, у Дилиевки и восточнее Дружбы.

Бахмутское направление

Российские войска совершили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что враг без успеха наступал около Авдеевки и Марьинки.

Донецкая область

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"Южная ось"

Украинские войска 26 июля продолжили наступательные действия на западе Донецкой области и преуспели к югу от Великой Новоселки. Геолокационные кадры захвата украинскими войсками пленных 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) в Старомайорском показывают, что Силы обороны продвинулись к северо-восточной части населенного пункта.

Спикер Таврической группировки войск ВС Украины майор Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовые подразделения продвинулись около Старомайорского по фронту полкилометра в ширину и 750 метров.

Запорожская область

Российские войска пытались вернуть утраченные позиции в западной части Донецкой области 26 июля, но не достигли успеха. В Генштабе Украины заявили, что враг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции под Старомайрским.

"Украинские войска 26 июля развернули значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и продвинулись к югу от Орехова. В Минобороны россии утверждали, что украинские войска совершили "массированную атаку" тремя батальонами, усиленными танками, на Ореховском направлении, а один военный блоггер утверждал, что в атаке участвовало более 80 единиц бронетехники, хотя ISW не может подтвердить, что атака имела место в таком масштабе, и российские заявления, вероятно, преувеличены", — сказано в отчете.

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись примерно на 2,5 км северо-восточнее Роботино.

Херсонская и Николаевская области

Российские источники значительно расходились в оценке масштаба украинской атаки и потерь, утверждая, что в ней было использовано от 30 до 80 единиц бронетехники. Большое расхождение говорит о том, что результаты атаки до сих пор неясны, а тактическая ситуация на месте остается очень сложной.

26 июля российские войска совершили ограниченные и неудачные наземные атаки на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к северо-востоку от Роботино.

Напомним, ранее в сети появилось эффектное видео неудачной попытки российского штурма — под Клещеевкой ВСУ оказали врагу "теплый" прием.