Співачка з Китаю заспівала "Катюшу" на руїнах Драмтеатру у Маріуполі: в Україні жорстко відреагували

Китайські блогери незаконно проникли до Маріуполя, а в Україні ухвалили важливе рішення у зв’язку з цим

Міністерство закордонних справ України планує заборонити в’їзд до України для китайських "гастролерів". Це сталося після того, як у тимчасово окупований Маріуполь незаконно приїхала група китайських блогерів, а оперна співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко. Такі дії він називає "повною моральною деградацією".

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації. Більш того, за наявною інформацією, у тимчасово окуповане місто прибула група китайських блогів. Їхній приїзд незаконний", — написав він.

Олег Ніколенко підкреслив, що Україна поважає цілісність Китаю і чекає на пояснення з боку КНР ціль перебування своїх громадян на території Маріуполя, а також інформацію про те, як вони туди проникли.

"МЗС України ініціює заборону на в’їзд в Україну для всіх цих китайських "гастролерів"", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що іноземним журналістам закрили в’їзд на фронт в Україні. Це з тим, що у мережі почали з’являтися відео, якими окупанти можуть обчислити тактику ЗСУ. Є лише один спосіб отримати дозвіл.