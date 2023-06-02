У Пекина и ЕС совпадают взгляды: что рассказал китайский посланник после поездок в Украину, россию и Европу

Китай будет продолжать поддерживать связь со странами и играть конструктивную роль в ситуации в Украине

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, после поездки в Украину, россию и Европу заявил, что у Пекина и ЕС есть общие взгляды по урегулированию войны. Китай готов поддерживать усилия по восстановлению мира.

Об этом, ссылаясь на слова дипломата, пишет издание The Paper.

Ли Хуэй подчеркнул инициативу Франции и добавил, что Париж и Пекин на основе международного права и принципов Устава ООН готовы увеличить усилия по восстановлению мира в Украине.

"Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, — Ред.) в содействии безопасности и защите мирных ядерных объектов", — говорится в материале.

Дипломат отметил, что Китай будет продолжать поддерживать связь со странами, в том числе с Европой, и по-своему играть конструктивную роль в ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Китай отправил своего спецпредставителя Ли Хуэя в Украину, а затем в россию, Германию, Польшу и Францию с целью обсуждения урегулирования российско-украинской войны.