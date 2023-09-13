Тень Китая за рф и Северной Кореей: перед каким выбором оказался Си Цзиньпин

Есть опасный вариант, что КНДР будет ширмой для сделки Пекина и москвы

Взоры многих сейчас прикованы к Владивостоку. Там российский диктатор владимир путин проводит переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, в том числе об усилении военно-технического сотрудничества. Однако куда опаснее может быть сотрудничество загнанной в угол россии с другой страной.

Речь идет о Китае, посетить который путин якобы намерен в октябре. Об этом эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий рассказал "Телеграфу".

Запасов советского вооружения в Корейской Народно-Демократической Республике хватает, отмечает Евгений Дикий. Но качество тех же снарядов вызывает серьезные сомнения. Да и "плечо" поставок очень велико. К тому же открытые поставки оружия из Северной Кореи в рф могут подтолкнуть союзников Украины увеличить поставки нам тех вооружений, о которых давно просим. К примеру, дальнобойных ракет – американских ATACMS и немецких Taurus.

"Есть куда более опасный вариант, что Северная Корея будет просто ширмой, посредником. По типу Беларуси, из которой в рф шли "белорусские" креветки и устрицы. А на самом деле россия станет получать не устаревшие боеприпасы из КНДР (лимитированные, между прочим), а практически неисчерпаемые (и более пригодные) – китайские. Вот тогда ситуация для Украины – более серьезная", – предупреждает эксперт.

Но, отмечает он, мы живем в очень прозрачном мире. И даже если Китай станет всё отрицать, а формально вооружение и боеприпасы будут поставляться как северокорейские, не следует недооценивать западные разведки.

"Думаю, при первых же довольно больших поставках, всё выплывет наружу. Включая китайский след, если таковой будет. И товарищ Си (китайский лидер Си Цзиньпин. – Ред.), похоже, не рискует полностью испортить отношения с Западом. Именно поэтому не переходит "красные линии". Да, Китай помогает россии самостоятельно (или с помощью зависимых от него стран) обходить санкции. Делает многое для поставок в рф разнообразной продукции. Но, преимущественно, продукции двойного назначения. Формально – гражданской. Платы, микросхемы, дроны и так далее. Но грань в виде поставок готовой военной продукции Китай пока ни разу не переходил. И не случайно. Ведь основной партнер Украины – США – очень четко очертил эту "красную линию" А экономика товарища Си сейчас не в таком состоянии, чтобы позволить себе попасть под санкции", – поясняет Евгений Дикий.

Так что, продолжает эксперт, скорее речь идет о реальной схеме между россией и Северной Кореей. Без Китая.

"Тем более, что поставки китайской военной продукции в рф привели бы к ответу в виде резкого увеличения военной помощи Украине со стороны наших западных союзников (куда больше, чем если россия начнет получать военную помощь от КНДР). В том числе, скорее всего, предоставлению всего того, чего ранее не давалось. Плюс – принципиально иное количество таких поставок (в сторону резкого увеличения). Плюс – санкции на Китай", – подчеркивает Евгений Дикий.

По его мнению, если Китай решит принять путина в октябре, слухи о чем уже муссируются, последний будет там, как сейчас у Северной Кореи, выпрашивать оружие, боеприпасы, технику, больше экономической помощи.

"Что в результате получит – сказать сложно. С одной стороны, китайский лидер не заинтересован в победе Украины. С его точки зрения, это будет победа Запада. Товарищ Си вообще не считает Украину субъектом всей этой истории. В его картине мира мы – американский сателлит. Соответственно, наша победа равна победе Штатов. Примерно в такой же парадигме мыслит путинский режим, – отмечает эксперт. – С другой стороны, россия создала слишком много проблем Китаю. Она оказалась очень паршивым китайским сателлитом, подвела хозяина".

Евгений Дикий напоминает, что в начале февраля 2022-го, когда путин приезжал в Пекин как бы Олимпиады ради, а на самом деле получить одобрение на вторжение в Украину, он получил от Си санкцию исключительно на короткую, молниеносную, победную операцию. Именно так он преподносил свою грядущую атаку на Украину старшим китайским товарищам.

"В итоге россия ввязалась в затяжную войну, проигрышную политически, экономически, дипломатически. Подставляя тем самым и Китай, который вынужден лавировать между сторонами, пытаться не дать россии проиграть, но при этом и самому не сильно подставляться. Причем Китаю всё сложнее подыгрывать такому ненадежному сателлиту, как рф. Учитывая еще и то, что путин неоднократно нарушал запрет товарища Си играться ядерной картой", – акцентирует эксперт.

Мало того, продолжает он, что путин и его окружение взяли чуть ли не за правило периодически пугать мир ядерной катастрофой, так они еще и перетянули часть "ядерки" в Беларусь. Грубо нарушая предупреждения, которые прямым текстом озвучивал Пекин – о недопустимости распространения ядерного вооружения. А именно – перебазирования его в страны, не входящие в ядерный клуб.

"Можно не сомневаться, что товарищ Си точно недоволен действиями "товарища Пу". И заинтересован в скорейшем прекращении российско-украинской войны. Но чтобы завершилась на не поражением рф, а, допустим, заморозкой конфликта по линии фронта на момент переговоров. Но на это уже мы не пойдем, чтобы там кто ни думал о нашей субъектности", – отмечает Евгений Дикий.

Потому, поясняет он, прогнозировать, как пойдут переговоры лидеров китайского и российского режимов – сложно.

"Выбирать Си придется между весами, на одной чаше которых – куча головняка, созданного ему путиным, а также угроза мощных западных (прежде всего – американских) санкций, убийственных для китайской экономики, которая уже прошла пик своего расцвета и находится в предкризисном состоянии. А на второй – просьбы "товарища Пу" помочь оружием и деньгами, "а то Запад победит".

Надеюсь, у Си Цзиньпина в данном случае победит прагматизм. Впрочем, в случае с диктаторскими идеологическими режимами, а именно таковым является режим Компартии Китая, никто и ничего гарантировать стопроцентно не может", – констатирует эксперт.