"Они приближаются": США могут передать Украине долгожданные ATACMS, что это за оружие

Окончательное решение еще не принято

Украина вероятно получит в одном из следующих пакетов военной помощи от США долгожданные дальнобойные ракеты ATACMS.

Как сообщает ABC со ссылкой на свои источники, имевшие доступ к планам по поставке военной помощи ВСУ, окончательные планы могут быть изменены до официального объявления.

"Они приближаются", — сообщил источник издания, отвечая на вопросы об ATACMS.

Второй чиновник сообщил, что решение о передаче ракет этого типа находятся "на столе", то есть рассматривается, но еще не принято. При этом он сообщил, что могут пройти месяцы, прежде чем первые ATACMS попадут в Украину.

ATACMS в сравнении с пакетом 227-мм ракет к HIMARS

Как известно, о поставках этих ракет начали говорить сразу же после передачи Украине реактивных систем залпового огня M142 (более известны, как HIMARS) и их более тяжелых вариантов M270. ATACMS расшифровывается как Army TACtical Missile System или "Армейский тактический ракетный комплекс".

Впервые эти ракеты попали на вооружение в 1988 году и с тех пор их выпускали в 6 модификациях, которые отличались разной боеголовкой, системой наведения и дальностью поражения.

Большая часть модификаций обладает кассетной боеголовкой с разным количеством неуправляемых или управляемых взрывных элементов, впрочем, есть и модификации с унитарным фугасным зарядом весом в 227 килограмм.

В зависимости от модификации ракеты способны поражать цели на расстоянии от 140 до 300 километров. Для сравнения известные ВСУ ракеты GMLRS могут наносить удары лишь на расстоянии до 70 километров, что все равно делает их наиболее дальнобойной РСЗО на вооружении Украины.

Стоит отметить, что союзники уже передавали ВСУ дальнобойное вооружение в виде британских крылатых ракет Storm Shadow и их французских аналогов SCALP-EG. Впрочем, ATACMS имеет важное преимущество над вышеупомянутыми ракетами в виде того, что их можно запускать с наземных пусковых установок, тогда как "Сторм Шэдоу" и "Скальп" должны запускаться с самолетов.

При том, наличие у Украины HIMARS и M270 позволит сразу же начать применение ATACMS без необходимости передачи дополнительных пусковых установок. Также они являются баллистическими ракетами, а не крылатыми, что делает их более сложной мишенью для российских сил ПВО.

Как сообщалось ранее, из-за нехватки дальнобойного оружия Украина была вынуждена искать альтернативные способы поражать цели в глубоких тылах россиян. Для этих целей даже переделали некоторую часть противокорабельных ракет "Нептун".