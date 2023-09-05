Не хуже ATACMS: в Украине "прокачали" отечественную ракету, россиянам пора бояться

Киев нашел альтернативу ракетам ATACMS и Taurus

Украина адаптирует отечественные противокорабельные ракеты "Нептун", которые отправили флагман российского Черноморского флота "Москва" на дно, для усиления своих возможностей нанесения ударов на дальние расстояния. В том числе и во временно оккупированном россиянами Крыму.

Такое заявление сделали западные эксперты после того, как такое оружие было применено по полуострову. Анонимный представитель украинского оборонного ведомства подтвердил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун". Об этом пишет Newsweek

"Модифицированные ракеты "Нептун", которые Киев разработал непосредственно перед началом полномасштабной войны в стране, являются частью этих усилий", — сказал заместитель директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс.

Он также отметил, что у Украины нет баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus, а потому Киев нашел выход из ситуации с помощью "Нептуна". Однако это не должно рассматриваться как долгосрочное решение.

"В идеальном мире миссии наземного нападения – не лучшее использование современных противокорабельных ракет, специально разработанных для потопления тяжелобронированных военных кораблей в море. Но Украина сталкивается с реальным дефицитом систем дальнего удара", — говорит Уильямс.

В то же время научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, который занимается исследованиями в области обороны Сидхарт Каушал заявил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма показал интересную деталь.

"Удар по мысу Тарханкут в западном Крыму в конце прошлого месяца действительно доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки и таким образом представлять угрозу российским активам в ранее безопасных тыловых районах", — сказал он.

Также он добавил, что один из вероятных различий между противокорабельным вариантом и наземным является система наведения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит украинская ракета "Нептун", какие особенности она имеет и сколько времени уходит на создание такого оружия.