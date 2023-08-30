Новая украинская ракета долетит до москвы: сколько у нас такого оружия

О работе над новой ракетой было известно еще весной

Украина модифицировала свою легендарную противокорабельную ракету "Нептун", которая потопила крейсер "Москва", для ударов по наземным целям. Она даже уже якобы применялась по вражеским целям.

Об этом пишет The Drive, ссылаясь на анонимные источники в Минобороны Украины. По данным журналистов, целью является создание оружия, способного достигать удаленных территорий рф в условиях ограничения на использование для этих целей западного оружия.

Источник утверждает, что "Нептун" версии "земля-земля" недавно был применен против российской системы ПВО С-400 в Крыму. Примечательно, что после этой успешной атаки секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявлял, что российский комплекс был поражен "новой и абсолютно современной" ракетой Украины, но не уточнял название.

"Есть планы в конечном итоге нанести удар по Москве и другим объектам внутри россии с помощью наземных ударных вариантов "Нептуна", — передают журналисты слова чиновника, который добавляет, что даже с ограниченными запасами столица рф "станет мишенью для усовершенствованного Нептуна в недалеком будущем".

Издание отмечает, что еще в апреле 2023 года его источники в Украине сообщали о работе над переоборудованием "Нептуна" в оружие наземного нападения. Однако тогда ей нужна новая система наведения, которой у нее на тот момент не было. В частности, для завершения системы требовались определенные виды чипов, но система была близка к завершению.

Уже 28 августа чиновник заявил, что Украина разработала систему наведения GPS, которая доставляет ракету в заранее определенное место. Затем инфракрасная ГСН ракеты ищет и фиксирует цель на основе предварительно загруженного изображения, а затем осуществляет окончательную атаку по этой цели. Если она не может поразить цель, ракета прекращает атаку.

"Это было бы большим скачком в возможностях, поскольку эти ракеты невозможно было бы заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и их было бы очень трудно обнаружить на этапе конечной атаки из-за того, что их ГСН по своей природе пассивны", — считают журналисты.

Чиновник говорит, что дальность действия модифицированного Нептуна — около 400 км, полезная нагрузка — 350 кг. Поэтому он может стать самой дальнобойной и мощной наземной ударной ракетой украинского производства. Но есть проблема — их всего "пару десятков".

При этом, стоит отметить, что по данным из открытых источников, в 2019 году по госзаказу производитель должен был изготовить 120 ракет ПКР "Нептун". Но сколько успели сделать фактически, остается неизвестным. Ведь там же указывается, что производство "сдвинулось с места" только в декабре 2020.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине тестируют подводный мощный дрон.