Черноморскому флоту рф приготовиться: в Украине тестируют подводный мощный дрон (видео)
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Цена такого беспилотника составляет 16 млн гривен
Украинский подводный беспилотник "Маричка" отправили в тестовое плаванье. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить запасы украинских защитников, является способность противостоять системам РЭБ российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает народный депутат "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Он также опубликовал соответствующее видео, на котором подводный дрон спускают на воду при помощи крана.
"На видео проводится тестирование подводного дрона "Маричка", который пригодится для пи***ских кораблей, береговых укреплений, для подводных лодок, а также выполнять функции доразведки", — написал он.
"Маричка" является проектом волонтеров AMMO.UKRAINE. По словам создателей платформы, они объединили между собой лучших разработчиков беспилотных аппаратов, а также ряд других специалистов в данной сфере. В дальнейшем в рамках проекта планируется создание "Армии подводных дронов", в основе которых будет данная субмарина.
Технические характеристики
- Длина – 6 м;
- Ширина – 1 м;
- Дальность – 1000 км;
- Цена – 16 млн. грн;
Особенность "Марички" заключается в ее способности противостоять системам РЭБ. Цели использования этого дрона — подрыв боевых кораблей Черноморского флота РФ, уничтожение береговых укреплений и опор мостов. Также эта подлодка может проводить разведку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после проведения ряда необходимых испытаний на фронт отправят украинский беспилотник SpyGun. Он имеет довольно необычный вид, поскольку является почти прозрачным. Однако эта особенность делает его менее заметным.