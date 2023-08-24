Черноморскому флоту рф приготовиться: в Украине тестируют подводный мощный дрон (видео)

Цена такого беспилотника составляет 16 млн гривен

Украинский подводный беспилотник "Маричка" отправили в тестовое плаванье. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить запасы украинских защитников, является способность противостоять системам РЭБ российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает народный депутат "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Он также опубликовал соответствующее видео, на котором подводный дрон спускают на воду при помощи крана.

"На видео проводится тестирование подводного дрона "Маричка", который пригодится для пи***ских кораблей, береговых укреплений, для подводных лодок, а также выполнять функции доразведки", — написал он.

"Маричка" является проектом волонтеров AMMO.UKRAINE. По словам создателей платформы, они объединили между собой лучших разработчиков беспилотных аппаратов, а также ряд других специалистов в данной сфере. В дальнейшем в рамках проекта планируется создание "Армии подводных дронов", в основе которых будет данная субмарина.

Технические характеристики

Длина – 6 м;

Ширина – 1 м;

Дальность – 1000 км;

Цена – 16 млн. грн;

Особенность "Марички" заключается в ее способности противостоять системам РЭБ. Цели использования этого дрона — подрыв боевых кораблей Черноморского флота РФ, уничтожение береговых укреплений и опор мостов. Также эта подлодка может проводить разведку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после проведения ряда необходимых испытаний на фронт отправят украинский беспилотник SpyGun. Он имеет довольно необычный вид, поскольку является почти прозрачным. Однако эта особенность делает его менее заметным.