Юбилейные 100 вражеских целей: как украинский дрон "крошит" технику и оккупантов (видео)

Такая техника значительно помогает приближать победу

Разработанный в Украине дрон Perun эффективно помогает массово уничтожать живую силу и технику российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ. Эта "птичка" уже поразила свои юбилейные 100 целей.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Горжусь ребятами, которых собрал в начале войны и с которыми вместе работаем на победу! Крутое видео результатов их работы, на котором 100 впечатлений враждебных целей ударным дроном Perun", — написал он.

По словам Костенко, этот беспилотник отлично справляется с разными видами радиоэлектронной борьбы. Украинские защитники применяют его против вражеских военных автомобилей, а также другой техники ВС рф. Вместе с тем "Перун" эффективно борется с живой силой противника.

С помощью системы управления дрон летит к квадрату, где находится цель, а затем в высоты сбрасывает на нее боеприпасы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получит от Португалии более десяти единиц бронетранспортеров M113. Такая техника способна єффективно работать даже в условиях применения оружия массового поражения.