Выдержит удар оружием массового поражения: Украина получит БТР M113, чем они интересны

БТР может преодолеть глубокие водные помехи, а также он легко адаптируется в большому количеству задач

Среди военной помощи от стран-союзников оказались бронетранспортеры М113, которые Украине намерена передать Португалия. Речь идет о 14 единицах БТРов.

Информацию об этом сообщило Министерство обороны Португалии.

"Португалия продолжает оказывать поддержку Украине: мы передаем еще 14 бронетранспортеров M113 и батарею 105-мм орудий", — говорится в сообщении.

В целом Португалия передала Украине уже 45 машин М113, 155-мм гаубицы М114, а также электрогенераторы большой мощности.

БТР М113

Что известно о БТР М113

Это американский бронетранспортер, который был разработан в 1957—1959 годах. Долгое время он был основным БТРом США. Эта техника также поставлялась в другие страны и использовалась во множестве вооруженных конфликтов.

Было выпущено около 80 000 версий M113, которые используются до сих пор. Большая часть сегодняшних версий отличаются от оригинальной модели. Модернизация и усовершенствование этих машин были необходимым шагом для поддержания активной эксплуатации этой машины.

Броневой корпус БТР представляет собой жёсткую коробчатую конструкцию, собираемую при помощи сварки из катаных плит алюминиевой брони по военным техническим условиям.

Лобовая часть корпуса угла безопасного маневрирования обеспечивает защиту от 12,7-мм бронебойных пуль с дистанции 200 м.

Вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемёта M2HB. Его размещают на командирской башенке в турельной установке, позволяющей ему круговой обстрел. Боекомплект пулемёта состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук.

Также БТР М113 приспособлен для действий в условиях применения оружия массового поражения. Он оснащен аппаратурой для обнаружения радиоактивного заражения местности.

БРТ М113. Фото: АрміяInform

Характеристики

Экипаж — 2 чел;

Длина — 4,86 м;

Ширина — 2,69 м;

Масса без нагрузки — 9,13 т;

Боевая масса — 10,37 т;

Максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч;

Максимальная скорость на плаву — 5,6 км/ч;

Пулемёты — 1×12,7-мм M2HB.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Словакия вместе с Украиной планируют создать для ВСУ новую самоходную артиллерийскую установку.