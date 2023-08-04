Невидимые "глаза" ВСУ: новый украинский дрон будет вычислять позиции россиян

В Украине создали недорогой и быстрый в производстве беспилотник

Большой список вооружения ВСУ, которое они получают от западных партнеров, пополнит украинский беспилотник SpyGun. Он уже прошел несколько испытаний в тылу и теперь его отправляют в зову боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает предприниматель и волонтер Юрий Голик.

"Относительно недорогой и быстрый в производстве беспилотник с размахом крыла 1,65м. Кого-то может ввести в заблуждение его очень простой внешний вид. Если вы, конечно, сможете рассмотреть его почти прозрачный корпус в небе", — сказал он.

По словам Голика, беспилотник оснащен современной системой радиоуправления, которая обеспечивает наилучшую радиолинию управления и телеметрии с высокой защитой от помех, сохраняя при этом достижимый радиус действия. Система дальней связи и управления беспилотником с дальностью связи до 50 км устойчива к помехам и РЭБ.

"Высокие аэродинамические качества беспилотника SpyGun позволяют ему совершать длительные полёты. Он может планировать по маршруту иногда с выключенным двигателем и экономить заряд аккумулятора", — подчеркнул автор поста.

Технические характеристики

Скорость – 90 км/ч;

Рабочая высота – 300-500 м;

Максимальная высота полета – до 1500 м;

Время полета без посадки – 120–160 мин;

Камеры – курсовые онлайн и Go-Pro.

Отмечается, что полет может производиться как в автоматическом, так и в управляемом режимах. Основное предназначение этого дрона — глубинная разведка. Комплекс состоит из двух самолетов и базы наземного управления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте беспилотник украинского производства, который прозвали "Маньячело". Военные уже успели применить дрон по российским захватчикам.