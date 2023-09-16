Втрачає позиції і стає залежною: у НАТО розповіли про послаблення росії

Попри проблеми, росія все ще страждатиме на свій народ і економіку

Півтора року війни росії проти України змусили кремль дедалі більше покладатися на "ненадійних гравців" і стати більш залежним від інших країн.

Як повідомляє німецький канал n-tv, про це розповів адмірал НАТО Роб Бауер на щорічній конференції на рівні керівників оборони країн-членів Альянсу.

За його словами, через західні санкції, дипломатичний тиск і військові невдачі росії доводиться звертатися за допомогою до "ненадійних гравців".

Хоча сам Бауер не став говорити, кого він має на увазі, але видання припустило, що йдеться про лідера КНДР Кім Чен Ині, який днями здійснив візит до росії. Крім того, можливо, йдеться про білоруського диктатора олександра лукашенка, який вважається головним союзником путіна у війні проти України.

Адмірал НАТО також додав, що у кремлі все ще переконані, що вони ще зможуть дочекатися моменту, коли згасне українська рішучість та підтримка західних союзників.

При цьому він зазначив, що росія багато років готувалася до подібного конфлікту, а тому готова й надалі примушувати страждати свій народ і економіку.

Як повідомлялося раніше, нещодавній візит Кім Чен Ина в рф викликав реакцію в США, які пообіцяли дати жорстку відповідь. Саму ж зустріч там назвали "демонстрацією розпачу росії".