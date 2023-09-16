"Прильотів стає більше — окупантів менше": ЗСУ вдарили по розташуванню техніки рф в Токмаку

ЗСУ завдають ударів по місцям розташування ворожої бойової техніки

ЗСУ завдали удару по розташуванню ворожої техніки на околицях Токмака (Запорізька область), чим зменшили її кількість на окупованих територіях.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, проте не став говорити про втрати росіян. При цьому він зазначив, що колаборантам там перебувати стає дедалі страшніше.

"Чим частіше прильоти і ближче фронт, тим страшніше колаборантам", — написав Федоров

За його словами, за поточний тиждень з міста евакуювали "паспортний стіл", який перебрався до Мелітополя, а також будівлю ФСБ та частину міської адміністрації.

"На жаль, говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" не варто", — повідомив він.

Як відомо, Токмак знаходиться за 22 кілометри від населеного пункту Роботино, яке нещодавно повернулося під контроль ЗСУ. При цьому успіхи українських військових там не закінчилися, оскільки у Міноборони також повідомили про частковий успіх у районі Вербового та Новопрокопівки.

Нагадаємо, під час боїв за Андріївку (Донецька область) було повністю знищено 72-у бригаду росії. Російський гарнізон було оточено, відрізано від основних сил і знищено. Наразі в Андріївці продовжуються стабілізаційні дії для того, щоб "зафіксувати успіх".